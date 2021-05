На официальной странице Евровидения-2021 уже представлены все конкурсанты вокального конкурса и их песни. Согласно новым правилам, участники должны были заменить свои композиции в 2020 году на новые. Также предварительно стало известно, что некоторые страны отменили свое участие в проекте. В общем, на Евровидении выступят 39 стран.

Участники всех стран на Евровидении-2021

Мальта

Представительницу Евровидения-2021 от Мальты определили в финале вокального шоу "Х-фактор". По результатам голосования экспертов и зрителей, победу одержала певица Дестени Чукуньер. Певица не впервые участвует в Евровидении, ведь в 2015 году она завоевала кубок в детской версии шоу. На нынешнем Евровидении Дестени исполнит песню с названием Je Me Casse. К слову, букмекеры пророчат мальтийской исполнительнице наибольший процент победы и поставили певицу на первую строчку в таблице.

Destiny – Je Me Casse: смотреть онлайн

Франция

Французская певица Барбара Прави будет покорять роттердамскую сцену с песней Voilà. Талантливая исполнительница не только поет, а пишет песни другим знаменитым французским и зарубежным артистам.

За свою карьеру Прави выпустила два миниальбома и написала композицию для Валентины, юной представительницы Франции, которая выступала на Детском Евровидении-2020 и завоевала там победу. Известно, что в 2020 году от Франции на конкурс должен был ехать 30-летний певец Том Либ, однако позже его заменили на Барбару Прави.

Barbara Pravi – Voilà: смотреть онлайн

Швейцария

Швейцарию на вокальном проекте Евровидение-2021 будет представлять певец Джон Мухарремай, более известный под псевдонимом Gjon's Tears. Швейцарский исполнитель, кроме пения, также пишет песни косоварско-албанского происхождения.

В своей стране Gjon's Tears известен участием во многих песенных конкурсах. Так, швейцарский национальный вещатель путем закрытого внутреннего отбора выбрал молодого и талантливого артиста. Gjon's Tears будет исполнять щемящую песню Tout l'Univers.

Gjon's Tears – Tout l'Univers: смотреть онлайн

Италия

Рок-группа Måneskin получила бешеную популярность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу X Factor. Теперь успешная группа едет представлять Италию на одном из самых ярких событий музыкального мира – Евровидении. Известно, что Måneskin выиграли награду в музыкальном фестивале Сан-Ремо и поедут в Роттердам с зажигательным синглом Zitti e buoni.

Måneskin – Zitti e buoni: смотреть онлайн

Исландия

В 2021 году на Евровидение от Исландии поедет группа Daði & Gagnamagnið. В Роттердаме они исполнят песню 10 Years. Лидером группы является молодой певец и музыкант Daði Freyr Pétursson. Фронтмен родом из Рейкьявика и до девяти лет рос в Дании, а затем его семья переехала в Исландию. Вокалист окончил мультикультурную школу в 2012 году и получил степень бакалавра в области музыкального менеджмента и аудиопроизводства в Берлине в 2017 году.

Daði & Gagnamagnið – 10 Years: смотреть онлайн

Болгария

Болгарию будет представлять певица Victoria. Артистка только начинает свой карьерный путь, однако уже в 2019 году победила на шоу Х-фактор. В Роттердаме исполнительница споет чувственную песню Growing Up is Getting Old, которой навевает ностальгию о прошлом.

Victoria – Growing Up is Getting Old: смотреть онлайн

Кипр

Представлять Кипр выбрали певицу Елену Цагрину. Исполнительница с греческими корнями ранее была солисткой группы OtherView, но в 2018 году начала сольную карьеру. Известно, что Елена с детства занималась музыкой и посещала музыкальную школу. В 2009 году девушка даже участвовала в греческой адаптации франшизы Got Talent.

На Евровидении Цагрина выступит с композицией, которая имеет довольно провокационное название El Diablo. Из-за этого Кипр встрял в скандал: местная церковь и зрители конкурса выразили свое недовольство содержанием песни.

Elena Tsagrinou – El Diablo: смотреть онлайн

Литва

Литву на международном песенном конкурсе будет представлять группа The Roop, которая состоит из трех участников. Музыканты играют в стиле поп-рока и инди. Вместе The Roop работают с 2014 года, однако все участники группы значительно ранее присоединились к музыкальной индустрии. Группа исполнит ритмичную песню Discoteque, от которой веет энергией страсти и драйвом.

The Roop – Discoteque: смотреть онлайн

Украина

От нашего государства на вокальное шоу поедет этно-фолк-группа Go_A. Музыкальный коллектив сочетает аутентичный украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощные гитарные вибрации под взрывную музыкальную смесь. Первой песней Go_A выбрали Solovey, однако затем заменили ее на неординарный трек "Шум". Согласно прогнозам букмекеров, украинцы закрыли 10-ку лучших исполнителей, которые могут одержать победу на конкурсе.

Go_A – "Шум": смотреть онлайн

Греция

Греко-голландская певица Stefania Liberakakis будет представлять Грецию на Евровидении 2021 года в Роттердаме. Девушка родилась в Нидерландах, в семье греков. Настоящая слава к ней пришла, когда юная певица приняла участие в шоу "Голос страны. Дети", дойдя до боевого раунда. Ее первый сольный сингл Stupid Reasons вышел в 2018 году. Стефания также является актрисой и снималась в сериале. Завоевывать зрителей девушка будет с песней Last Dance.

Stefania – Last Dance: смотреть онлайн

Финляндия

Финская рок-группа Blind Channel своими басами и гитарными мотивами ворвется на сцену Евровидения-2021. Blind Channel называют свой жанр Violent Pop, который по их словам является смесью элементов тяжелого рока, рэпа и электронной поп-музыки. Музыканты выпустили 3 альбома и один миниальбом. На конкурсе группа исполнит песню Dark Side.

Blind Channel – Dark Side: смотреть онлайн

Швеция

От Швеции представлять страну на международную арену отправится певец Тусин Микаэль Чизай, более известный как Тусе. Молодой исполнитель участвовал в шведской версии телепроекта Idol, состоявшегося в 2019 году, где дошел до финала. На Евровидении-2021 Тусе споет сингл Voices.

Tusse – Voices: смотреть онлайн

Сан-Марино

Сегрид Задик с псевдонимом Сенхид не впервые выступает на Евровидении. 40-летняя итальянская певица ранее представляла Сан-Марино в 2011 году с песней Stand by.

Певица родом из Болоньи, славу в музыкальной карьере получила в 2000-х годах благодаря своему одноименному альбому Senit. Женщина постарается завоевать любовь зрителей вокального конкурса песней Adrenalina.

Senhit – Adrenalina: смотреть онлайн

Россия

Представлять Российскую Федерацию на престижном музыкальном конкурсе будет певица Манижа. Карьеру исполнительница начала в 12 лет. Артистка таджикского происхождения участвовала в различных конкурсах и фестивалях. В 2003 году получила Гран-при международного конкурса молодых исполнителей Rainbow Stars в Юрмале.

Manizha – Russian Woman: смотреть онлайн

Норвегия

Норвежский музыкант и автор песен Андреас Хаукеланд, который выступает со сценическим именем TIX отправится в Нидерланды, чтобы соревноваться с другими конкурсантами за главный приз Евровидения-2021. Tix победил на национальном отборе и будет представлять свою страну с песней Fallen Angel.

Известно, что в 2010-х годах музыкант отличился, как продюсер контроверсионных российских песен. Певец занимается активистской деятельностью и является защитником психического здоровья.

TIX – Fallen Angel: смотреть онлайн

Румыния

В нынешнем Евровидении от Румынии выступит певица Роксен. Обладая зажигательной харизмой и сильным вокалом, девушка выйдет на сцену с треком Amnesia. Ранее певица делилась, что очень счастлива быть частичкой такого большого события как Евровидение.

ROXEN – Amnesia: смотреть онлайн

Хорватия

Альбина Грчич или Альбина – молодая хорватская певица, которая будет выступать на сцене Евровидения с песней Tick-Tock. Старт карьеры девушки начался после ее участия в третьем сезоне хорватской версии телешоу The Voice, где она получила бронзовое 3-е место. После проекта звезду заметил музыкальный лейбл Universal Music Croatia, с которым она в дальнейшем подписала контракт и начала сотрудничать.

Albina – Tick-Tock: смотреть онлайн

Израиль

Каждый раз Израиль представляют талантливые вокалисты, поэтому 2021 год не станет исключением. На нынешнем шоу от этой страны выступит певица Иден Алене. Девушка уже успела завоевать Израиль своим вокалом и готовится покорить и европейских меломанов. Алене будет очаровывать поклонников конкурса танцевальной песней Set Me Free.

Eden Alene – Set Me Free: смотреть онлайн

Португалия

The Black Mambа – группа из Португалии, созданная в 2010 году. Основали группу с таким интересным названием Педро Татанка, Чиро Круз и Мигель Кашаиш. Участники отмечают, что название группы вполне соответствует их жанру исполнения музыки.

Португальцы исполнят песню Love Is on My Side, у которой особая история. В Амстердаме, в 2018 году, они встретили женщину, которая рассказала им свою тяжелую историю жизни. Фраза, которую незнакомка произнесла в конце рассказа взволновала и вдохновила музыкантов на создание красивой композиции Love Is on My Side.

The Black Mamba – Love Is on My Side: смотреть онлайн

Бельгия

Знаменитая группа Hooverphonic представит Бельгию на Евровидении-2021. Талантливые музыканты споют трек The Wrong Place. Бельгийский коллектив основали еще в 1995 году. Сначала Hooverphonic пели песни в стиле трип-хопа, но их с легкостью можно отнести и к лаунжу. Группа очень популярна и исполняла песни к такому фильму как "Больше, чем любовь" и к сериалу "Академия Амбрелла".

Hooverphonic – The Wrong Place: смотреть онлайн

Азербайджан

В 2020 году азербайджанская певица Самира Эфенди должна была представлять Азербайджан с песней Cleopatra, однако для выступления на шоу в 2021 году девушка исполнит яркую композицию Mata Hari.

Efendi – Mata Hari: смотреть онлайн

Молдова

На конкурс Евровидения, который вот-вот взволнует мир, представительница Молдовы Наталья Гордиенко повезет манящую песню Sugar. Свою карьеру Гордиенко начала с 10 лет. Исполнительница участвовала в многочисленных музыкальных конкурсах и соревнованиях. Первое место певица получила на фестивалях "Славянский базар" в 2006 году и "Новая Волна" в 2007 году.

Известно, что певица не впервые пытается побороться за кубок шоу, ведь в 2006 году вместе с музыкантом Arsenium, они представляли Молдову на Евровидении-2006, где набрали 22 балла и заняли 20 место.

Natalia Gordienko – SUGAR: смотреть онлайн

Великобритания

Великобританию представит певец Джеймс Ньюман. Будучи соавтором песни группы Rudimental и певицы Эллы Эйр – Waiting All Night, Ньюман был номинирован на BRIT Awards 2014, где одержал победу. Исполнитель споет песню Embers.

James Newman – Embers: смотреть онлайн

Ирландия

Ирландию на Евровидении-2021 представит певица Лесли Рой с песней Maps. Рой – исполнительница из Дублина. Ее дебютный альбом Unbeautiful увидел свет в 2008 году. Песни певицы очень популярны, а особенно их обожают в ее родной Ирландии и США. Лесли Рой известна не только как певица, но и как автор песен. Она писала их даже для такого знаменитого исполнителя как Адам Ламберт.

Lesley Roy – Maps: смотреть онлайн

Сербия

Женская группа Hurricane исполняет свои песни в жанре поп и и R&B. Интересно, что группу основали по инициативе сербского политика Зорана Милинковича в ноябре 2017 года. В состав Hurricane входят три вокалистки: Саня Вучич, которая в 2016 году уже представляла Сербию на Евровидении, Ивана Николич и Ксения Кнежевич. Зажигать сцену исполнительницы будут с треком Loco Loco.

Hurricane – Loco Loco: смотреть онлайн

Австрия

На престижном песенном проекте Австрию представит певец Винсент Буэно. Музыкант выступит на сцене с синглом Amen. Буэно ранее высказывался, что участие в Евровидении его вдохновляет и мотивирует получить для своей страны первое место.

Vincent Bueno – Amen: смотреть онлайн

Дания

Данию в этом году представит дуэт Fyr & Flamme. Свою известность музыканты получили благодаря дебютному синглу Menneskeforbruger, который в сентябре 2020 года занял первую строчку в чарте P3 Listen. Датчане будут приятно удивлять Роттердам песней Øve os på hinanden.

Fyr & Flamme - Øve os på hinanden: смотреть онлайн

Германия

Певец Jendrik еще подростком учился игре на фортепиано и скрипке, четыре года изучал мюзиклы и вокальную педагогику в Музыкальном институте Оснабрюкского университета, а в 2021 году получил важную миссию представлять свою страну на таком грандиозном событии как Евровидение.

Jendrik – I Don’t Feel Hate: смотреть онлайн

Австралия

Недавно стало известно, что Австралия отказывается от участия в Евровидении из-за дальнего места проведения и опасности коронавирусной инфекции. Певица Montaigne уже высказывала свое огорчение по поводу этой ситуации. Однако, организаторы пообещали, что австралийская звезда сможет выступить в онлайн-формате.

Montaigne – Technicolour: смотреть онлайн

Латвия

На шоу в Роттердам от Латвии едет певица Саманта Тина. Девушка 6 раз пыталась попасть на конкурс, однако лишь в 2021 году сможет воплотить свою мечту в жизнь. Исполнительница активно участвует в различных песенных проектах и уверенно одерживает в них победу.

К примеру, в 2010 году знаменитость выиграла латвийский музыкальный конкурс O!Kartes akadēmija, получив возможность учиться в элитной музыкальной школы Tech Music School в Лондоне. В 2011 она участвовала в молдавском певческом конкурсе "Золотые голоса" и выиграла Кубок Молдовы.

Samanta Tīna – The Moon Is Rising: смотреть онлайн

Нидерланды

Страна-хозяин Евровидения-2021 также выдвинула своего конкурсанта, чтобы побороться за кубок шоу. Им стал Жангу Макрой. Артист был дважды номинирован на престижные премии в Нидерландах и имеет немалую популярность в стране.

Известно, что Жангу Макрой станет одним из претендентов на главный кубок конкурса, ведь, по традиции, он обойдет предыдущие этапы Евровидение и выступит в финале шоу.

Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age: смотреть онлайн

Северная Македония

Василий Гарванлиев (Vasil) представит Северную Македонию на Евровидении-2021. Артист с детства покорял меломанов на вокальных шоу страны. Впоследствии он с семьей эмигрировал в США, где записал три успешных трека и исполнял партии в опере. Сейчас Василий Гарванлиев готовится к поездке в Роттердам, где выступит под флагом своего государства – Северной Македонии.

Vasil – Here I Stand: смотреть онлайн

Чехия

По результату Национального отбора от Чехии на Евровидение поедет музыкант Бенни Кристо. Артист выпустил 3 студийных альбома и он очень популярный певец в своей стране.

Benny Cristo – Omaga: смотреть онлайн

Словения

Анна Соклич выступит на сцене конкурса от Словении. Еще с детства девушка развивала и совершенствовала свои музыкальные навыки в академии оперы и джаза, прежде чем начала писать собственную музыку. На конкурсе в Роттердаме она представляет песню Amen.

Ana Soklič – Amen: смотреть онлайн

Польша

Польский певец Рафал Бжозовски, более известный как Рафал, начал свою карьеру с участия в пятом сезоне польской версии шоу "Голос" в 2011 году. Певец выпустил 5 альбомов и представит Польшу на песенном проекте с песней The Ride.

RAFAŁ – The Ride: смотреть онлайн

Эстония

Представлять Эстонию на Евровидении-2021 с песней The Lucky One будет Уку Сувитсе. Он известный эстонский певец, а свою карьеру начал еще в 2004 году. В последующие годы музыкального творчества, Уку был участником многих эстонских конкурсов. В 2010 году он принял участие в крупнейшем российском песенном конкурсе под названием "Новая волна", где занял третье место.

Uku Suviste – The Lucky One: смотреть онлайн

Грузия

Вокалист Торнике Кипиани будет представлять Грузию на конкурсе. Песня, с которой выступит певец называется You. По традиции, в этой стране не проводят национального отбора. Участника Евровидения здесь уже несколько лет подряд определяют на шоу Idol Georgia.

На вокальный конкурс приходят малоизвестные артисты и начинающие певцы, которые в формате "Голоса страны" или "Х-фактора" борются за главный кубок и возможность покорить европейскую сцену.

Tornike Kipiani – You: смотреть онлайн

Албания

Анджела Перистери – талантливая албанская певица, которая в этом году представит свое государство на зрелищном конкурсе Евровидение. Обладая сильными вокальными данными, артистка исполнит песню с аутентичными албанскими мотивами под названием Karma.

Anxhela Peristeri – Karma: смотреть онлайн

Испания

Известно, что Испания входит в так называемую "Большую пятерку", поэтому ее представитель не будет бороться за место в финале Евровидения-2021, а автоматически попадет в список вокалистов главного шоу.

Выступление Бласа Канто, известного испанского певца, зрители смогут увидеть в финале песенного конкурса. Канто уже участвовал в Евровидении, когда выступал в составе группы Auryn. В 2011 году коллектив занял второе место. Однако, в этом году букмекеры пророчат этому музыканту наименьший процент победы.

Blas Cantó – Voy a quedarme: смотреть онлайн