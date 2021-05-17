Весь мир сейчас находится в напряженном ожидании яркого события, которое состоится в нидерландском Роттердаме – Евровидения-2021. Первый полуфинал песенного проекта состоится 18 мая, а второй – 20 мая. Грандиозного финала конкурса зрителям надо ожидать 22 мая.

К теме Украинцы на Евровидении: кто из исполнителей покорял известный песенный конкурс

Редакция Showbiz 24 предлагает вспомнить вам, какие места занимали украинцы на Евровидении и как оценивали конкурсантов зрители престижного музыкального шоу.

Какие места занимала Украина на Евровидении

История Евровидения богата на увлекательные шоу и талантливых исполнителей, которые принимали в нем участие. Украине дважды повезло выиграть золото песенного конкурса. Впервые это сделала Руслана в 2004 году, а ее успех в 2016 повторила другая певица Джамала.

Также наши исполнители дважды занимали и второе место. За яркие образы и сильный вокал серебро получили Ани Лорак и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. "Бронзовую" 3-ю строчку в 2013 году получила Злата Огневич.

Впервые Украина поехала на конкурс в 2003 году. Тогда на сцене Риги дебютировал Александр Пономарев. Поддержать певца приехали сам министр культуры и братья Кличко. За композицию Hasta la Vista Пономарев получил 14-ю строчку.

За все время проведения конкурса, Украина дважды не принимала в нем участие. В 2015 году наша страна отказалась от Евровидения в связи с тяжелой военно-политической ситуацией и российской агрессией на Донбассе и в Крыму.



Какие места получали украинцы на Евровидении / Инфографика 24 канала

Вторая отмена участия в конкурсе состоялась в 2019 году. Неприятный инцидент произошел с певицей MARUV, которая должна была представлять Украину на Евровидении в том году. Оказалось, что исполнительница планирует гастроли по России и не собирается их прекращать, несмотря на то, что эта страна спровоцировала войну на Востоке Украины и оккупировала ее территории.

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Из-за неожиданной вспышки пандемии коронавируса в мире, в 2020 году конкурс перенесли. Целый год страны и их представители усиленно готовились к песенному проекту, чтобы ярко выступить и впечатлить зрителей.

Забавно, но худшие выступления наших участников на Евровидении происходили именно тогда, когда Украина побеждала и принимала у себя этот конкурс. После того как Руслана в 2004 году завоевала кубок проекта, в 2005 году ее преемником стала группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато". Однако патриотическая композиция не очень понравилась публике и группе отдали 19 место.

Одержав победу в 2016 году, Джамала дала возможность снова проводить шоу в столице. Для этой важной миссии в 2017 году Национальный отбор выбрал рок-группу O.Torvald. На "домашнем" Евровидении группа заняла лишь 24 место, что стало худшим результатом для Украины за всю историю участия в конкурсе.

Прождав целый год, на Евровидение-2021 в Роттердам поехала группа Go_A. Талантливая фолк-группа на главной сцене конкурса будет завораживать зрителей песней "Шум". Украинские аутентичные мотивы, волшебное звучание музыкальных инструментов в смеси с "космическими" образами и ярким выступлением – это то, чем Go_A будет пытаться заставить публику восторженно аплодировать.

К слову Видео репетиции группы Go_A в Роттердаме ворвалось в тренды ютуба

Согласно прогнозам букмекеров, вполне вероятно, что группе удастся это сделать. В таблице Go_A отдали перспективную 10 позицию. Несмотря на то, что шоу еще не началось, а уже раздаются такие предсказания, то можно утверждать, что коллектив все-таки близок к победе. Букмекеры еще колеблются кого поставить на 1 место в своем списке, ведь время от времени на нем появлялись то Мальта, то Франция.