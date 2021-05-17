Евровидение-2021 является чрезвычайно ожидаемым событием. Перенос конкурса в прошлом году очень огорчил и сторонников проекта, и его конкурсантов. С тех пор международное песенное шоу изменило определенные правила участия, изменились и участники некоторых стран. Но, теперь, когда практически все проблемы позади и подготовки к престижному Евровидение почти завершены, можно расслабиться и лишь ждать этого невероятно яркого события.

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Где и когда смотреть Евровидение-2021

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение пройдет в живописном городе Роттердаме, что в Нидерландах. После триумфа Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019 году, эта страна получила честь быть хозяйкой Евровидения-2021. К слову, Нидерланды будут принимать конкурс в пятый раз, ведь последний раз это произошло в 1980 году.



Где смотреть Евровидение-2021 / Фото официальный сайт Евровидения

Первый полуфинал Евровидения состоится 18 мая, во вторник, а второй – 20 мая, в четверг. Такой долгожданный финал любителям шоу покажут 22 мая, в субботу.

Посмотреть трансляцию конкурса Евровидение-2021 в Украине можно будет на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый. Трансляция первого полуфинала начнется во вторник, 18 мая в 22:00.

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Ведущими мероприятия выбрали самых ярких и успешных представителей нидерландского шоу-бизнеса. Ими стали: ведущая Шанталь Янзен, двукратная участница Евровидения Эдсилия Ромбли и шоумен Ян Смит.

Порядок выступлений конкурсантов Евровидения-2021

Согласно порядку выступлений, который ранее объявили на официальном сайте Евровидения, в первом полуфинале выступят такие страны:

Литва Словения Россия Швеция Австралия Северная Македония Ирландия Кипр Норвегия Хорватия Бельгия Израиль Румыния Азербайджан Украина Мальта

Представитель Украины – группа Go_A с песней SHUM выступит под номером 15.



Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото официальный сайт Евровидения

Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото официальный сайт Евровидения

Во втором полуфинале на сцене Евровидения выступит 17 стран-участниц Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания. В финал попадут 26 стран – по 10 из каждого полуфинала и 6 стран-основательниц конкурса.