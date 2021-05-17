Евровидение-2021 является чрезвычайно ожидаемым событием. Перенос конкурса в прошлом году очень огорчил и сторонников проекта, и его конкурсантов. С тех пор международное песенное шоу изменило определенные правила участия, изменились и участники некоторых стран. Но, теперь, когда практически все проблемы позади и подготовки к престижному Евровидение почти завершены, можно расслабиться и лишь ждать этого невероятно яркого события.

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Где и когда смотреть Евровидение-2021

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение пройдет в живописном городе Роттердаме, что в Нидерландах. После триумфа Дункана Лоуренса с песней Arcade в 2019 году, эта страна получила честь быть хозяйкой Евровидения-2021. К слову, Нидерланды будут принимать конкурс в пятый раз, ведь последний раз это произошло в 1980 году.

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Где смотреть Евровидение-2021 / Фото официальный сайт Евровидения

Первый полуфинал Евровидения состоится 18 мая, во вторник, а второй – 20 мая, в четверг. Такой долгожданный финал любителям шоу покажут 22 мая, в субботу.

Посмотреть трансляцию конкурса Евровидение-2021 в Украине можно будет на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый. Трансляция первого полуфинала начнется во вторник, 18 мая в 22:00.

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Ведущими мероприятия выбрали самых ярких и успешных представителей нидерландского шоу-бизнеса. Ими стали: ведущая Шанталь Янзен, двукратная участница Евровидения Эдсилия Ромбли и шоумен Ян Смит.

Порядок выступлений конкурсантов Евровидения-2021

Согласно порядку выступлений, который ранее объявили на официальном сайте Евровидения, в первом полуфинале выступят такие страны:

  1. Литва
  2. Словения
  3. Россия
  4. Швеция
  5. Австралия
  6. Северная Македония
  7. Ирландия
  8. Кипр
  9. Норвегия
  10. Хорватия
  11. Бельгия
  12. Израиль
  13. Румыния
  14. Азербайджан
  15. Украина
  16. Мальта

Представитель Украины – группа Go_A с песней SHUM выступит под номером 15.

Порядок виступів Євробачення 2021
Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото официальный сайт Евровидения

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Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото официальный сайт Евровидения

Во втором полуфинале на сцене Евровидения выступит 17 стран-участниц Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания. В финал попадут 26 стран – по 10 из каждого полуфинала и 6 стран-основательниц конкурса.