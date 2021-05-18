По правилам песенного конкурса Евровидение-2021, перед определением победителя шоу организаторы проводят два полуфинала. В 2021 году их запланировали на 18 и 20 мая, финал же состоится 22 мая, в субботу.

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На официальной странице Евровидения-2021 уже представлены все конкурсанты вокального конкурса, их песни, а также порядок их выходов и выступлений. Редакция Showbiz 24 предлагает вам вспомнить, под каким номером следует ожидать ваших фаворитов.

Первый полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений

Жеребьевку для распределения стран между двумя полуфиналами Евровидения провели в Роттердаме еще в январе 2020 года, но из-за коронавируса конкурс перенесли. Однако, организаторы решили, что результаты этой жеребьевки все же будут действующими и оставили их на Евровидение-2021. В первом полуфинале выпало выступать таким странам как:

  1. Литва
  2. Словения
  3. Россия
  4. Швеция
  5. Австралия
  6. Северная Македония
  7. Ирландия
  8. Кипр
  9. Норвегия
  10. Хорватия
  11. Бельгия
  12. Израиль
  13. Румыния
  14. Азербайджан
  15. Украина
  16. Мальта

В первом полуфинале жители Украины смогут голосовать за всех участников, кроме украинских представителей.

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Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

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Второй полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений

Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, выступит 17 стран-участниц.

  1. Сан-Марино
  2. Эстония
  3. Чешская Республика
  4. Греция
  5. Австрия
  6. Польша
  7. Молдавия
  8. Исландия
  9. Сербия
  10. Грузия
  11. Албания
  12. Португалия
  13. Болгария
  14. Финляндия
  15. Латвия
  16. Швейцария
  17. Дания

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Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основателей – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции.

Также Нидерланды автоматически пройдут в финал шоу из-за победы Дункана Лоуренса на Евровидении-2019.