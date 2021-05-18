По правилам песенного конкурса Евровидение-2021, перед определением победителя шоу организаторы проводят два полуфинала. В 2021 году их запланировали на 18 и 20 мая, финал же состоится 22 мая, в субботу.

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На официальной странице Евровидения-2021 уже представлены все конкурсанты вокального конкурса, их песни, а также порядок их выходов и выступлений. Редакция Showbiz 24 предлагает вам вспомнить, под каким номером следует ожидать ваших фаворитов.

Первый полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений

Жеребьевку для распределения стран между двумя полуфиналами Евровидения провели в Роттердаме еще в январе 2020 года, но из-за коронавируса конкурс перенесли. Однако, организаторы решили, что результаты этой жеребьевки все же будут действующими и оставили их на Евровидение-2021. В первом полуфинале выпало выступать таким странам как:

Литва Словения Россия Швеция Австралия Северная Македония Ирландия Кипр Норвегия Хорватия Бельгия Израиль Румыния Азербайджан Украина Мальта

В первом полуфинале жители Украины смогут голосовать за всех участников, кроме украинских представителей.



Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

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Второй полуфинал Евровидения-2021: порядок выступлений

Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, выступит 17 стран-участниц.

Сан-Марино Эстония Чешская Республика Греция Австрия Польша Молдавия Исландия Сербия Грузия Албания Португалия Болгария Финляндия Латвия Швейцария Дания

Порядок выступлений на Евровидении-2021 / Фото с официального сайта Евровидения

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основателей – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции.

Также Нидерланды автоматически пройдут в финал шоу из-за победы Дункана Лоуренса на Евровидении-2019.