Вместо Сергея Притулы: кто стал новым ведущим финала Нацотбора Евровидения-2022

На пресс-конференции Суспільного объявили не только финалистов Нацотбора, но и ведущую финала. На главной сцене мероприятие будет вести Маша Ефросинина.

В этом году Национальный отбор Евровидения-2022 будет изменен. Поменялись не только правила отбора, но и ведущий прямого эфира.

Важно Список участников Национального отбора на Евровидение-2022

Ведущая Национального отбора

В 2022 году финал Нацотбора будет вести не традиционно Сергей Притула, а Маша Ефросинина. Она объявлена ​​ведущей основной сцены. В то время как Тимур Мирошниченко будет вести мероприятие за кадром.

Мы знаем очень удачные выступления Сергея Притулы в прошлых отборочных конкурсах. На самом деле некоторые его фразы становились мемами, поэтому так высока планка ведения того мероприятия. Это должна быть тоже очень достойная кандидатура, мне кажется, мы с этим справились,

– прокомментировал выбор генеральный продюсер Friends Production Алексей Гончаренко.

Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

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Национальный отбор Евровидения-2022: что известно

14 декабря Общественный вещатель приступил к приему заявок для Национального отбора. Первый этап подготовки к Евровидению завершился 22 января.

Общественный вещатель получил 284 заявки от разных музыкантов. 17 января Суспільне объявило длинный список, а 24 января – список финалистов.

В этом году за право представлять Украину будут бороться не 12, а 8 артистов. Среди них – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY. 12 февраля будет финал – артисты сразятся за право выступить на главной сцене Евровидения в Турине.