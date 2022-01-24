Список участников опубликовал организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2022, который пройдет в итальянском Турине. Финал конкурса состоится в арене PalaOlimpico 14 мая. Полуфиналы – 10 и 12 мая.

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Список участников Нацотбора-2022

Alina Pash – "Тіні забутих предків" Cloudless – "All be alright" Kalush Orchestra – "Стефанія" LAUD – "Hot underwater" Michael Soul – "Demons" Our Atlantic – "Моя любов" ROXOLANA – "Girls" WELLBOY – "Нозі босі"

Что известно о Нацотборе Евровидения-2022