Список участников опубликовал организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2022, который пройдет в итальянском Турине. Финал конкурса состоится в арене PalaOlimpico 14 мая. Полуфиналы – 10 и 12 мая.
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Список участников Нацотбора-2022
- Alina Pash – "Тіні забутих предків"
- Cloudless – "All be alright"
- Kalush Orchestra – "Стефанія"
- LAUD – "Hot underwater"
- Michael Soul – "Demons"
- Our Atlantic – "Моя любов"
- ROXOLANA – "Girls"
- WELLBOY – "Нозі босі"
Что известно о Нацотборе Евровидения-2022
- До 10 января 2022 года продолжался прием заявок на Национальный отбор конкурса. Всего прислали 235 анкет.
- В этом году правила несколько изменились – вместо двух полуфиналов и одного финала будут проводить теперь только финал.
- Также изменилось место трансляции отбора – ранее конкурс транслировали на канале "СТБ" и UA:Суспільне, сейчас же отбор будут показывать на последнем.
- С новыми правилами от 12 января, вместо 10 привычных финалистов отбора в 2022 году выберут 8 участников.