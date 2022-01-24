Список участников опубликовал организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2022, который пройдет в итальянском Турине. Финал конкурса состоится в арене PalaOlimpico 14 мая. Полуфиналы – 10 и 12 мая.

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Список участников Нацотбора-2022

  1. Alina Pash – "Тіні забутих предків"
  2. Cloudless – "All be alright"
  3. Kalush Orchestra – "Стефанія"
  4. LAUD – "Hot underwater"
  5. Michael Soul – "Demons"
  6. Our Atlantic – "Моя любов"
  7. ROXOLANA – "Girls"
  8. WELLBOY – "Нозі босі"

Что известно о Нацотборе Евровидения-2022

  • До 10 января 2022 года продолжался прием заявок на Национальный отбор конкурса. Всего прислали 235 анкет.
  • В этом году правила несколько изменились – вместо двух полуфиналов и одного финала будут проводить теперь только финал.
  • Также изменилось место трансляции отбора – ранее конкурс транслировали на канале "СТБ" и UA:Суспільне, сейчас же отбор будут показывать на последнем.
  • С новыми правилами от 12 января, вместо 10 привычных финалистов отбора в 2022 году выберут 8 участников.