В финале Национального отбора на Евровидение-2022 оказалось только 8 участников. Их имена рассекретят ближе к финалу, который состоится 12 февраля. Между тем Суспільне огласило длинный список артистов, которые подавали песни на участие в международном конкурсе.

К теме Евровидения-2022: известна дата финала Нацотбора

Все участники Нацотбора на Евровидение-2022

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Вика Ягич

Східзахід

Юлия Тимочко

Интересно Солистка Go_A призналась, кого отправила бы на Евровидение-2022 от Украины

Все о Национальном отборе на Евровидение-2022