Накануне ресурс MUZVAR предположил четырех вероятных кандидатов на проведение Национального отбора Евровидения 12 февраля. Среди них назвали Тимура Мирошниченко, Машу Ефросинину, Сергея Притулу и Злату Огневич. Окончательных ведущих обещают объявить позже.

Читайте также Украинская певица обвинила Евровидение в коррупции: "Суспільне" намекает на хайп

И чтобы не будоражить воображение своих фанатов и зрителей отбора, Притула 21 января сам решил опровергнуть все догадки. По его мнению, Суспільне имеет собственных лиц, поэтому он не будет претендовать на место ведущего.

Чтобы немного облегчить жизнь журналистам и еврофанам, даю информацию от первоисточника. Я не планировал и не планирую присоединяться к Нацотбору ЕВ-2022! То, чем я сейчас занимаюсь, – это масштабирование своих волонтерских потуг на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии,

– объяснил Притула.

Он добавил, что остается верным своему холдингу, где работает, а именно – StarLightMedia. Он убежден, что Суспільне мовлення имеет кого представить на Нацотборе как ведущего, поэтому желает ему или ей успешного проведения конкурса.



Сергей Притула не будет ведущим на Нацотборе Евровидения-2022 / Фото из инстаграма шоумена

Национальный отбор на Евровидение-2022: главное

Конкурс состоится 12 февраля и будет состоять только из финала. Ранее также проводили первый и второй полуфиналы.

Будет транслировать событие Суспільне мовлення без телеканала "СТБ", как это было раньше.

В финал попадут только 8 артистов из 285 поданных заявок. Сейчас объявили 27 артистов из длинного списка, которые опередили других участников.

Евровидение-2022 состоится в Турине, Италия. Победу в страну привезла рок-группа Måneskin.

Полный текст публикации Сергея Притулы:

"В сети уже второй день живо обсуждаются кандидатуры ведущих/ведущего очередного Национального отбора Евровидения. Среди потенциальных кандидатур фигурирует и моя фамилия.

Чтобы немного облегчить жизнь журналистам и еврофанам, даю информацию от первоисточника. Я не планировал и не планирую присоединяться к Нацотбору ЕВ-2022! То, чем я сейчас занимаюсь, – это масштабирование своих волонтерских потуг на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии.

В конце концов, я работаю в холдинге SLM, с командой которого имел честь отработать ведущим несколько сезонов Нацотборов. Как частичка коллектива, который творил музыкальную историю Украины и привел меня к награде "Телетриумф" в номинации "Ведущий/ведущая музыкальной программы/концерта/церемонии", я останусь вместе с нашей командой по ту сторону экрана, где собираются зрители!

Суспільне имеет собственных лиц! И независимо от того, кто станет ведущим Нацотбора, я желаю коллеге/коллегам удачи и вдохновения для прохождения этого довольно сложного прямоэфирного испытания!".