Представители команды "Суспільного" поделились, что одной из интересностей и нововведений конкурса Евровидение-2022 станет "зеленая комната", в которой участники Нацотбора будут отдыхать и пересматривать выступления других звезд.

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Такая практика применялась ежегодно на главном конкурсе Евровидение в больших концертных залах. Теперь общественный вещатель устроил такое нововведение и в Украине. Звезды смогут как между собой общаться, так и со звездным ведущим Тимуром Мирошниченко.

"Талисман украинского Евровидения", – как назвал его Алексей Гончаренко, генеральный продюсер Friends Production. Он добавил, что миссией Тимура будет максимально быстро раскрыть исполнителей в прямом эфире финала Нацотбора, на который будет отведено всего несколько часов эфирного времени. Ранее ведущий был "голосом" прямых трансляций конкурсов Евровидения из разных стран мира.

Тимур Мирошниченко – ведущий грин-рума и закулисья Нацотбора / Фото из инстаграма "Суспільного"

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Ведущая главной сцены – кто она

Отметим, что Тимур Мирошниченко рассматривался также на роль ведущего главной сцены Национального отбора 2022, однако такая честь выпала другой ведущей – Марии Ефросининой.

Маша Ефросинина – ведущая главной сцены Нацотбора / Фото из инстаграма "Суспільного"

К слову, Сергей Притула, который до того ежегодно проводил отбор, недавно заявил, что не сможет его вести, ведь представляет интересы канала "СТБ", который в этом году не причастен к конкурсу. Также он сейчас сосредоточен на волонтерстве и создании собственной политической силы.

Национальный отбор Евровидения-2022 в Украине состоится 12 февраля в 19:00 на телеканале Суспільне. На финальном концерте выступят 8 участников, а само шоу будет состоять из двух частей.