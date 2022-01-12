Прием заявок от исполнителей закончился 10 января. Среди тех вокалистов, которые изъявили желание принять участие в Нацотборе, организационный комитет выберет 8 исполнителей, которые выступят в прямом эфире.
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Напомним, в этом году изменили правила проведения Нацотбора. Если в предыдущие годы было 2 полуфинала и финал, то теперь 8 конкурсантов выступят только в финале. Того, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе в Италии, выберут жюри и зрители.
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Евровидение-2022: что известно
- В 2022 году конкурс состоится в итальянском городе Турин.
- Организаторы уже сообщили даты проведения: первый полуфинал – 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, финал – 14 мая.
- В этом году участие в конкурсе примет 41 страна. Со списком можно ознакомиться по ссылке.