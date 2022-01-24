В этом году Национальный отбор Евровидения-2022 будет изменен. Поменялись не только правила отбора, но и ведущий прямого эфира.

Важно Список участников Национального отбора на Евровидение-2022

Ведущая Национального отбора

В 2022 году финал Нацотбора будет вести не традиционно Сергей Притула, а Маша Ефросинина. Она объявлена ​​ведущей основной сцены. В то время как Тимур Мирошниченко будет вести мероприятие за кадром.

Мы знаем очень удачные выступления Сергея Притулы в прошлых отборочных конкурсах. На самом деле некоторые его фразы становились мемами, поэтому так высока планка ведения того мероприятия. Это должна быть тоже очень достойная кандидатура, мне кажется, мы с этим справились,

– прокомментировал выбор генеральный продюсер Friends Production Алексей Гончаренко.

Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

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Заметим, в сети подозревали, что ведущий Нацотбора прошлых лет Сергей Притула будет вести прямые эфиры и в 2022 году. Однако он решил "облегчить жизнь журналистам" и объявил, что не претендует на роль ведущего.

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