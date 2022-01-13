В Нацотборе на Евровидение в 2022 году изменились традиционные правила. Тогда как раньше зрители наблюдали за двумя полуфиналами и финалом, теперь будет только финал.

К теме Нацотбор на Евровидение-2022: LAURA MARTI презентовала песню "Незалежна"

Дата финала Нацотбора

Представителя от Украины на международный песенный конкурс Евровидение выберут 12 февраля. Об этом сообщил Общественный вещатель.

Организация ООО "Френдс Про ТВ" выиграла специальный творческий конкурс от Суспільного, займется производством телеверсии Нацотбора.

Нацотбор на Евровидение: что известно

14 декабря Общественный вещатель начал прием заявок для Национального отбора. Первый этап подготовки к Евровидению завершился 22 января.

Общественный вещатель получил 284 заявки от разных музыкантов. На следующей неделе планируют объявить лонг-лист, а до 24 января будет известен список финалистов.

В этом году за право представлять Украину будет бороться не 12, а 8 артистов.

Коротко о Евровидении-2022