Девушка Владимира Остапчука призналась, когда начался их роман: был ли ведущий разведен

Новая избранница ведущего Владимира Остапчука рассказала, когда начались их отношения. Оказывается, роман между шоуменом и 22-летней Екатериной закрутился в октябре 2022 года.

Ранее Полтавская рассказывала, что познакомилась с шоуменом в соцсети и уже после второго свидания пара съехалась. Сначала они жили в квартире, где Остапчук строил отношения с бывшей Кристиной Горняк, а потом съехали на арендованную.

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Когда начался роман Остапчука с новой девушкой

Подписчики спросили у Екатерины Полтавской, как давно она в отношениях с Остапчуком. "Девятый месяц", – ответила девушка.



Сколько Остапчук встречается с Полтавской / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Выходит, что пара начала встречаться в октябре 2022 года. Именно тогда начали распространяться слухи, что Остапчук оформил развод со своей второй женой, нотариуской Кристиной Горняк Напомним, что пара вышла замуж в октябре 2020 года, через год после знакомства. Тогда Кристина взяла фамилию Остапчука и в январе она признавалась, что так и не сменила фамилию в паспорте.

Что известно о новых отношениях Владимира Остапчука