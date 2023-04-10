У Владимира Остапчука теплые отношения с родителями, неудивительно, что он уже познакомил их с 22-летней Катей Полтавской, с которой встречается более полугода. Как это было, узнайте дальше.

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Остапчук познакомил родителей с любимой и показал дом, который купил с экс-женой

В Киев родители Остапчука приехали, чтобы убрать на кладбище. С ними поехала Катя и сняла разговор шоумена с мамой. Получилось забавно, ведь те сплетничали о 50-летнем знакомом, что расстался с женой.

Когда встречаешься с родственниками, чтобы обсудить других родственников,

– с юмором подписал Остапчук.

После кладбища шоумен повез семью в коттеджный городок "Золоче прованс", что в 15 километрах от Киева. Там расположен двухэтажный дом, который он купил в браке со второй женой Кристиной Горняк. Они вместе разрабатывали дизайн, но достроить свое семейное гнездышко так и не успели. Похоже, ведущий решил показать это место маме и папе.

"Мама сказала не позорить ее в интернете", – подписал Остапчук и закрыл лицо родителей смайликами.

Остапчук с родителями возле дома, который купил с экс-женой / Фото со сторис

Остапчук с родителями возле дома, который купил с экс-женой / Фото со сторис

Кстати говоря, недавно Кристина Горняк комментировала, кому принадлежит дом под Киевом, который они с Остапчуком строили в браке. На тот момент эксы "ничего не решали", но она как нотариус напоминала, что "любое имущество, приобретенное супругами, является общим". Так что, похоже, отдавать дом бывшему и его новой девушке Кристина не планирует.

Как девушка Остапчука отреагировала на знакомство с его родителями

В день знакомства с родителями Владимира Остапчука Катя исчезла со сторис. Все потому, что готовила свой фирменный борщ, ездила с ними на кладбище и убирала дома. Девушка, похоже, волновалась, но проявила себя как настоящая хозяйка.

Вчера приезжали его родители. Поэтому я убирала, готовила борщ, не материлась. Такой стресс был – кормить их своим борщом. Я к экзаменам готовилась меньше,

– прокомментировала Екатерина Полтавская.

Девушка Остапчука о знакомстве с его родителями / Фото со сторис

Девушка Остапчука о знакомстве с его родителями / Фото со сторис