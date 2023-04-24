Остапчук впервые поделился видео с Екатериной в Instagram, хотя раньше пара просто показывала друг друга в сторис. Недавно Катя рассказывала, как начинались их отношения.

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Остапчук восхитил видео с любимой

В новом видео влюбленные позировали на фоне Киева, показывая нежные чувства. Пара много обнималась и целовала. Владимир Остапчук решил не писать длинные речи под роликом и просто оставил эмодзы в виде красного сердца и добавил: "Лю".

Кстати, Екатерина первой распространила видео с Остапчуком в Instagram-stories, после чего запостила его в профиле. Однако ее основную страницу заблокировали.

Не все подписчики порадовались за пару

Этим роликом ведущий вызвал дискуссию среди подписчиков, которые не верят в искреннюю любовь пары. В частности, некоторые спросили, какая это по счету любовь у Остапчука, не являются ли отношения наигранными, а кто-то даже просит, чтобы он не разбил сердце юной девушке.

Что пишут в комментариях Остапчуку:

"Хорошая пара, но надолго ли?",

"Максимум год, потом у Кати еще год реабилитации у психологов",

"Надеюсь, ты не разобьешь сердце этому ребенку",

"Что снова? Я наверняка пропустила что-то",

"Все женщины похожи",

"Вроде бы недавно другая была, быстро",

"Ну Остапчук дает".

"Я что-то пропустила!? Он вторично развелся?".

Однако были и положительные комментарии. Многие поклонники считают, что именно с Екатериной Остапчук проживет всю свою жизнь. Отметим, что Катя и Вова долгое время живут вместе.

Заметим, только недавно Владимир Остапчук публично подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской. Разница в возрасте смущала шоумена только первые два месяца. Напомним, что он старше своей любимой на 16 лет. Родители Екатерины Полтавской тоже спокойно отреагировали на это и уже нашли общий язык с ним.