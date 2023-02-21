Кто-то из 35-тысячной аудитории Кати Полтавской в инстаграме спросил, верит ли она в любовь с первого взгляда. Девушка ответила, что с ней такого не случалось, потому даже успешный и известный Остапчук понравился ей не сразу.
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Как девушка Остапчука "морозилась" от него
Оказывается, блогерша отказалась идти с Остапчуком на кофе на утро после первого свидания.
После нашего первого свидания с моим парнем на следующий день он пригласил меня на кофе утром, а я ответила, что утром кофе не пью! Я просто хотела от него морозиться, поэтому нужно было что-то быстро придумать, мы говорили по телефону. А ничего умнее в голову не пришло, как вы понимаете,
– вспомнила Катя Полтавская.
Как рассказал ей Остапчук потом, такой ответ его очень удивил: "Сейчас он говорит, что тогда подумал: "А когда его (кофе, – 24 канал), бл*ть, пьют".
Девушка Остапчука рассказала, как морозилась от него / Фото со сторис
- Напомним, ранее Катя Полтавская намекала, что ее роман с Остапчуком начался, когда он уже не был в браке с Кристиной Горняк. Так что она якобы не знает, как отбить женатого мужчину.
- Блогерша расхваливала шоумена подписчикам и кичилась, что он лучше, чем она себе загадывала: "Заботливый, благодарный, ответственный, мудрый. Конечно, есть и минусы, но они у нас похожи, поэтому мне подходят".
- Хоть СМИ и соцсети давно гудят об их романе, отношения они скрывают. Катя не показывает Остапчука в своем профиле, а он "не светится" с ней у себя, потому что "любовь надо беречь". Девушка радуется, что "интересна людям и без этой темы".