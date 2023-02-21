Кто-то из 35-тысячной аудитории Кати Полтавской в инстаграме спросил, верит ли она в любовь с первого взгляда. Девушка ответила, что с ней такого не случалось, потому даже успешный и известный Остапчук понравился ей не сразу.

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Как девушка Остапчука "морозилась" от него

Оказывается, блогерша отказалась идти с Остапчуком на кофе на утро после первого свидания.

После нашего первого свидания с моим парнем на следующий день он пригласил меня на кофе утром, а я ответила, что утром кофе не пью! Я просто хотела от него морозиться, поэтому нужно было что-то быстро придумать, мы говорили по телефону. А ничего умнее в голову не пришло, как вы понимаете,

– вспомнила Катя Полтавская.

Как рассказал ей Остапчук потом, такой ответ его очень удивил: "Сейчас он говорит, что тогда подумал: "А когда его (кофе, – 24 канал), бл*ть, пьют".

Девушка Остапчука рассказала, как морозилась от него / Фото со сторис