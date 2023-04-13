Владимир Остапчук подтвердил отношения с новой девушкой: первое общее фото

Ведущий Владимир Остапчук достаточно долго скрывал новые отношения. Пара публиковала фото с общими локациями, но не показывала лицо друг друга. Теперь же Остапчук впервые обнародовал совместное фото с любимой Екатериной Полтавской.

На такой шаг Остапчук пошел после анонса своего нового шоу, продюсером которого является Екатерина Полтавская. Напомним, что раньше Катя рассказала, чем ее покорил звездный ведущий.

Важно Остапчук познакомил родителей с 22-летней любимой и показал им дом, который купил с экс-женой

Владимир выставил в сторис первое общее фото с девушкой и написал, что любит ее.



Остапчук подтвердил отношения с Екатериной Полтавской / Скриншот по его инстаграмме

Примечательно, что Екатерина также впервые выставила совместное фото с шоуменом. Она написала, что гордится Остапчуком. "Мой лучший ведущий и отличный мужчина", – отметила она.



Остапчук с новой девушкой Екатериной / Фото с ее инстаграммы

Очевидно, что Полтавская возвращаясь домой с Остапчуком, сфотографировалась в лифте своего дома. После этого Екатерина поделилась еще одним фото, на котором целует ее Владимир Остапчук.



Остапчук с новой девушкой Екатериной / Фото с ее инстаграммы

Что известно об отношениях Владимира Остапчука с Екатериной: