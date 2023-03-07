Владимир и Кристина Остапчук так и не рассказывают о разводе, хотя в сети уже ходят слухи о третьем браке шоумена. Товарищ телеведущего рассказал о его разводе с нотариусиней.

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Как Остапчук пережил развод

Блогер Кирилл Скачков признался, что Владимиру Остапчуку было непросто разрывать отношения с любимой. Ведь они были замужем, планировали будущее и строили общий дом.

Точно нелегко ему было, как любому человеку, который закончил отношения. Тем более, это не просто отношения, а семейная жизнь. Достаточно трудно из-за этого проходить,

– рассказал друг шоумена.

Напомним, сейчас Кристина Остапчук, похоже, тоже налаживает личную жизнь. Недавно она намекнула, что сходила на свидание. Таинственный бойфренд провел ее историческим центром вечерней Вены, а с утра прислал Кристине букет цветов.

О новых отношениях

Владимир Остапчук уже познакомил друзей с новой избранницей Екатериной Полтавской. Блогер поделился, что рад своему товарищу.

"Я знаком с новой избранницей. Они всегда милы. Я рад за Вову, как за своего друга. Я рад за его избранницу, как за свою подругу, и желаю им счастья. У Вовы хороший вкус".

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