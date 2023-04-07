Также Полтавская признавалась, мечтает ли о свадьбе. По ее словам, сделать его таким, как она хочет, сейчас невозможно из-за войны.

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Теперь девушка поделилась, чем ее привлекает Владимир Остапчук. Катя ответила, что он для нее – лучший.

Однако она добавила, что сравнивать ей не с чем, ведь это ее первые серьезные отношения. Напомним, что именно Остапчук стал парнем, с которым Екатерина впервые поцеловалась.

По ее словам, Владимир хорошо воспитан. "Уровень адекватности иногда даже удивляет. Видно, что проработанный человек", – написала Полтавская.

Она также отметила, что они в отношениях классно относятся друг к другу. Тем не менее, недостатки у Остапчука тоже есть, хоть Екатерина и не стала их наивать, потому что для нее они "приемлемы".



Новая избранница Остапчука рассказала, чем он ее покорил / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что недавно товарищ Владимира Остапчука рассказал детали личной жизни шоумена. Он заговорил и о его новом романе. "Я знаком с новой избранницей. Они милы. Я рад за Вову, как за своего друга, у него хороший вкус", – сказал он.

Добавим, что недавно влюблены спровоцировали слухи о браке, ведь 22 февраля и Остапчук, и Полтавская опубликовали интригующие стороны из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки.