Телеведущий Владимир Остапчук недавно впервые прокомментировал развод, но о новых отношениях почти не говорил. Тем временем Екатерина Полтавская похвасталась новым подарком от шоумена в инстаграм-сториз.

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Девушка Остапчука показала новый подарок

Екатерина похвасталась новым подарком – золотым кольцом с бриллиантами с сердечком от украинского бренда Guzema. Кстати, на официальном сайте такое украшение стоит 18 800 гривен.



Подарок от Владимира / Фото с инстаграм-сториз



Сколько стоит такое кольцо / Скриншот с сайта

Интересно, что ценный подарок Екатерина также получала от любимого на 8 марта. Владимир Остапчук вручил любимому цветы и кольцо от популярного бренда Cartier за почти 45 тысяч гривен.

Мечтает ли любимая Остапчука о свадьбе

Подписчики спросили Катю, мечтает ли, или планирует иметь свадьбу. Она честно ответила, что никогда не мечтала об этом, а та свадьба, которую хотела бы иметь – сейчас провести нет шансов.

Я никогда не мечтала о свадьбе, не то чтобы о белом платье. Для меня удивительно мечтать о таком. Это может быть только желанием или нежеланием. Есть ли желание устроить свадьбу? Да. Но в том формате, в котором я его вижу, сейчас это невозможно,

– поделилась журналистка.

"Мечтала я всегда (если говорить об отношениях) о счастливой семье, большой взаимной любви, где есть уважение и забота, а также о здоровых детках. О том, чтобы он через 10 лет смотрел на меня так же, как в начале отношений, чтобы для меня и дочери он всегда был примером, а я – всегда гордилась им. Свадьба ничего за собой не несет. Это просто вечеринка. Как об этом можно мечтать?"



Девушка Остапчука о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз