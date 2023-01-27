Еще в декабре в сети рассекретили, что Владимир Остапчук встречается с 22-летней журналисткой и проджект-менеджеркой Катей. Девушка не шифруется и постит сторис из квартиры шоумена, но в его соцсетях не светится. Фоловеры просят рассказать историю любви, но блогерша заявила, что деталей не будет.

Читайте также Я ненавидел ее, – Остапчук впервые признался, почему хотел эмигрировать из Украины в Канаду

Почему Остапчук скрывает свою девушку

Катя Полтавская не хочет пиариться на имени Остапчука и верит, что счастье любит тишину.

Не собираюсь рассказывать. По крайней мере пока. Спасибо, что я интересна людям и без этой темы. Ничего не скрываем – кто знает, тот знает. Но сами не хотим поднимать эту тему. Любовь надо беречь,

– высказалась Катя Полтавская.

Интересно, что это ее первые серьезные отношения, но она уже готова к детям. Девушка хочет двоих – мальчика Тимофея и дочь Теону, или троих, "если не сойдет с ума". Поэтому Катю назвали консервативной, но она так не считает.

"Мои суждения базируются только на моем окружении. Я просто очень домашняя и семейная. Это не значит, что я буду домохозяйкой, но семья для меня очень важна", – прокомментировала избранница Остапчука.

Избранник Остапчука прокомментировала их роман / Фото с инстаграм-сторис

Избранник Остапчука хочет от него детей / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, раньше Катя Полтавская ответила, что не знает, как "отбить женатого". Так она намекнула, что не разрушала семью Остапчука с Кристиной Горняк, вероятно, их роман закрутился уже после разрыва. Вместе они успели съездить в деоккупированный Херсон и отдохнуть в Трускавце в одном отеле с Лесей Никитюк.