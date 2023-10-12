Виталий Козловский вернулся в Киев: "Меня перевели в другую часть"

Украинский певец Виталий Козловский несколько месяцев служил на передовой в составе бригады "Рубеж". Теперь стало известно, что артиста-военного перевели в другую часть.

Поэтому Виталий Козловский приехал в Киев. Об этом артист сообщил в соцсети.

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Козловского по приказу перевели в другую воинскую часть. Правда, певец не признался, куда именно переходит.

Сейчас приехал в Киев… Не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать ребятам будет больше. Победим,

– написал Виталий.



Виталий Козловский / Фото с его инстаграммы

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В сентябре Виталий снял видео на танке с собратьями.

После этого Козловского посвятили в артиллеристы. Певец поделился кадрами, как выстрелил из артиллерии, а затем прошел особое посвящение.

А недавно музыкант провел честный "рум-тур" и показал, в каких условиях он живет на фронте.

Он также записывал видео из заброшенной школ и, где на доске осталась надпись "23 февраля", сделана накануне вторжения.