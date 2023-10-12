Виталий Козловский вернулся в Киев: "Меня перевели в другую часть"

12 октября 2023, 16:38
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Виталий Козловский

Украинский певец Виталий Козловский несколько месяцев служил на передовой в составе бригады "Рубеж". Теперь стало известно, что артиста-военного перевели в другую часть.

Поэтому Виталий Козловский приехал в Киев. Об этом артист сообщил в соцсети.

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Козловского по приказу перевели в другую воинскую часть. Правда, певец не признался, куда именно переходит.

Сейчас приехал в Киев… Не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать ребятам будет больше. Победим,
– написал Виталий.


Виталий Козловский / Фото с его инстаграммы

Справка! В начале лета этого года артисту вручили повестку и мобилизовали в ВСУ. Тогда он вступил в бригаду "Рубеж". В июле Козловский принял военную присягу, а еще через две недели отправился на передовую.

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Автор: Марія Бондар