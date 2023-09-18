Козловский показал видео, как его освятили в артиллеристы. Мощный ролик он опубликовал в своем инстаграмме.

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В видео заметно, как Виталий Козловский выстрелил из артиллерии. Попал ли он по позициям врага – неизвестно.

Козловского посвятили в артиллеристы

После этого певец прошел особое посвящение. Собратья сначала дали ему понюхать гильзу после выстрела, затем "помазали" порохом лицо Виталия.

В конце военные еще и ударили Козловского гильзой по ягодицам. Предполагаем, что такое посвящение станет для артиста незабываемым памяткой о первом выстреле.

Поклонники артиста были в восторге от нового видео с передовой. Они написали ему важные слова поддержки:

"С такими казаками мы точно победим. И будьте там осторожны!"

"Божьей опеки вам и вашим собратьям. Пусть ангелы-хранители всегда будут рядом".

"Берегите себя, дорогие наши защитники".

"Виталий, вы молодец! Ваш путь должен быть примером, а не поводом для хейта. Береги Вас Господь. Будьте живы и здоровы".

"Спасибо за смелость!"

В ответ на комментарии Виталий написал, что служит украинскому народу.

Что известно о службе Козловского в ВСУ