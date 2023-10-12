Как пояснил Козловский, долги возникли уже после его мобилизации. Впервые об этом скандале публично заговорил продюсер Вадим Лисица.

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Козловский прокомментировал свой долг

По его словам, суды и исполнительные производства с бывшим продюсером Кондратюком длятся более 10 лет. До мобилизации артист закрыл долг, однако он снова появился.

Я ушел, не будучи виноват ни копейки. Долги возникли уже после. Когда на концертах спел свои песни, эмоционально поддавшись призывам публики. Права на них, как ни странно, принадлежали продюсеру,

– сказал Козловский.

Артист объяснил, что для сотрудничества с Кондратюком он доверительно подписал все бумаги с напутствием: "Твое дело петь, а документы – это просто формальность, мы по-человечески всегда договоримся".

Виталий признался, что не раз просил бывшего продюсера встретиться, чтобы найти решение, но Кондратюк отказывался.

Сколько Козловский должен Кондратюку

По словам мобилизованного артиста, против него подают судебные тяжбы за нарушение авторских прав.

Уже миллион гривен я оплатил. Потом улетели новые иски. Сейчас должен оплатить еще 2 миллиона,

– признался Виталий.

Сейчас военная часть отчисляет от его зарплаты процент на погашение исполнительных производств – в пользу Кондратюка и штраф в госбюджет.

"После всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу же блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", – шокировал Козловский.

Он добавил, что раньше большое количество потребностей для подразделения с собратьями закрывал самостоятельно. Но теперь он даже не может сбросить свои деньги. Козловский ранее обращался с просьбой к Кондратюку приостановить взыскание во время прохождения военной службы, но тот ответил, что это не мешает.

Как оказалось, среди военных есть много схожих историй. Им блокируют карты и забирают деньги.

"Были бы справедливы изменения в законодательстве, которые позволят не "душить" военных взысканиями на время войны. А временно приостановить их и продолжить уже после. Потому что непосильно это сочетать", – добавил артист.

Что известно о долге Козловского перед Кондратюком