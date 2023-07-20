Украинский певец Виталий Козловский завершил боевую подготовку на прошлой неделе. Теперь он принял присягу и показал, как все было.

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Виталий Козловский принял военную присягу

В ролике виден Виталий Козловский и его собратья. Каждый подходил по команде к командиру и торжественно приносил присягу на верность украинскому народу.

Военную присягу – принял. Присягаю никогда не изменить украинскому народу,

– написал Виталий Козловский.

Церемония завершилась молитвой, окроплением священной водой и теплыми пожеланиями от капелланов.

Виталий Козловский принял присягу: видео

В дальнейшем, согласно правилам мобилизации, Виталия Козловского и его собратьев ожидает распределение по конкретным должностям и воинским частям.

Коротко о мобилизации Виталия Козловского