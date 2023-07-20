Украинский певец Виталий Козловский завершил боевую подготовку на прошлой неделе. Теперь он принял присягу и показал, как все было.

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Виталий Козловский принял военную присягу

В ролике виден Виталий Козловский и его собратья. Каждый подходил по команде к командиру и торжественно приносил присягу на верность украинскому народу.

Военную присягу – принял. Присягаю никогда не изменить украинскому народу,
– написал Виталий Козловский.

Церемония завершилась молитвой, окроплением священной водой и теплыми пожеланиями от капелланов.

Виталий Козловский принял присягу: видео

В дальнейшем, согласно правилам мобилизации, Виталия Козловского и его собратьев ожидает распределение по конкретным должностям и воинским частям.

Коротко о мобилизации Виталия Козловского

  • 13 июня Виталий Козловский получил повестку и показал фото в военкомате. Фотографию не все приняли за правду, поэтому у артиста уточнили, что эта повестка – мобилизационная.
  • Позже стало известно, что Виталий Козловский вступил в ряды бригады Национальная гвардия "Рубеж", входящая в состав Гвардии наступления.
  • Виталий Козловский показывал фото и видео по подготовке на полигоне, показывал условия, в которых жил, рассказывал о график учений и свои впечатления. Он не скрывал физической и моральной усталости. 15 июля артист сообщил, что завершил боевую подготовку.