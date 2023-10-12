Поэтому Виталий Козловский приехал в Киев. Об этом артист сообщил в соцсети.
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Козловского по приказу перевели в другую воинскую часть. Правда, певец не признался, куда именно переходит.
Сейчас приехал в Киев… Не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать ребятам будет больше. Победим,
– написал Виталий.
Виталий Козловский / Фото с его инстаграммы
Виталий Козловский в ВСУ: последние новости
- В сентябре Виталий снял видео на танке с собратьями.
- После этого Козловского посвятили в артиллеристы. Певец поделился кадрами, как выстрелил из артиллерии, а затем прошел особое посвящение.
- А недавно музыкант провел честный "рум-тур" и показал, в каких условиях он живет на фронте.
- Он также записывал видео из заброшенной школ и, где на доске осталась надпись "23 февраля", сделана накануне вторжения.