Поэтому Виталий Козловский приехал в Киев. Об этом артист сообщил в соцсети.

Интересно Кондратюк забирает военную зарплату Козловского: певец впервые высказался об этом

Козловского по приказу перевели в другую воинскую часть. Правда, певец не признался, куда именно переходит.

Сейчас приехал в Киев… Не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать ребятам будет больше. Победим,

– написал Виталий.



Виталий Козловский / Фото с его инстаграммы

Справка! В начале лета этого года артисту вручили повестку и мобилизовали в ВСУ. Тогда он вступил в бригаду "Рубеж". В июле Козловский принял военную присягу, а еще через две недели отправился на передовую.

Виталий Козловский в ВСУ: последние новости