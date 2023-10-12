Поэтому Виталий Козловский приехал в Киев. Об этом артист сообщил в соцсети.

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Козловского по приказу перевели в другую воинскую часть. Правда, певец не признался, куда именно переходит.

Сейчас приехал в Киев… Не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать ребятам будет больше. Победим,
– написал Виталий.


Виталий Козловский / Фото с его инстаграммы

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