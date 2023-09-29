"Рум-тур" по блиндажу: Виталий Козловский показал, в каких условиях живет с собратьями на фронте
Источник:Виталий Козловский
Украинский певец Виталий Козловский уже несколько месяцев защищает Украину на передовой. Теперь музыкант провел честный "рум-тур" и показал, в каких условиях живет вместе с собратьями.
Певец признался, что видео снимал для своих родных, однако решил поделиться им с поклонниками. Недавно Виталий Козловский также показывал, как с собратьями готовил обед в посадке.
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Козловский провел "рум-тур" по блиндажу
Защитник опубликовал новое видео, где показал, где они с сослуживцами спят и хранят еду.
Videoдневник из личного. 6:10 утра. Румтур или экскурсия в блиндаже и немного меня в данный момент. Это видео снимал для родных, но решил показать его вам, чтобы видели настоящие условия жизни,
– написал Козловский.
Виталий показал эти кадры, чтобы люди не забывали, какой ценой дается победа, и постоянно донатили.
"Утро все-таки было не такое уж и спокойное, но в сравнении… А то, что пришлось пережить впоследствии той же ночью, перевернуло мое сознание" – заинтриговал музыкант.
Также Козловский рассказал, что у него проявилась аллергия на одно из растений, произрастающее в этих местностях.
Звездные коллеги и поклонники написали, что пишет Козловский. В комментариях они поблагодарили его и пожелали сил и здоровья:
- "Условия – это ужас! Держись! Спасибо тебе!"
- "Ты такой молодец! Гордость берет! Сил и здоровье тебе! Береги тебя, боже".
- "Виталия, спасибо вам! Держитесь! Ваш позитив дает нам надежду, что все будет хорошо! Спасибо за видео!"
- "Вы сохраняете позитив в таких сложных условиях! Пусть быстрее закончится этот ужас, и вы вернетесь на сцену и будете радовать нас новыми песнями!"
- "Виталий, ты герой! Не убежал, не откупился! Почет и уважение".
- "Не могу поверить, что это реальность. Береги вас, боже!"
Виталий Козловский на фронте: коротко
- В начале лета артист получил повестку. Впоследствии он поступил в бригаду "Рубеж" Гвардии наступления. Известно, что вместе с Виталием во взводе служит еще 14 человек из разных уголков Украины.
- 15 июля артист завершил боевую подготовку, а через 5 дней Козловский принял военную присягу и через две недели показался с сумками в авто – по дороге к линии фронта.
- Несколько недель назад артист опубликовал видео, которое снял просто на танке с собратьями. В ролике Виталий одет в военную форму – футболку и штаны цвета-хаки.
- А на днях артиста посвятили в артиллеристы. Козловский опубликовал видео, где видно, как он выстрелил из артиллерии. После этого певец прошел особое посвящение.