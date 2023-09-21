Эти снимки он распространил в своих инстаграмм-сторис. Также недавно Козловский умилил поклонников фото, как в военной форме играл с собачкой.

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Виталий Козловский показал новые фото с фронта

Певец опубликовал фотографии в военной форме на фоне сожженных автомобилей. Таким образом, он решил напомнить фанам о себе и подчеркнул, чтобы они не забывали улыбаться. Кроме того, одно из фото Виталий сделал в другой локации. Он сфотографировался около вольеров с собаками.

Оставлю это фото здесь, чтобы вы вспомнили обо мне. Несмотря на все, не забывайте улыбаться,

– отметил артист.

Виталий Козловский показался на фоне уничтоженной техники / Скриншоты с инстаграмм-сторис

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