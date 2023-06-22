Вчера Виталий Козловский снял короткое видео, где показался с оружием. Стало известно, что певец и артист официально стал военным.
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Виталий Козловский официально стал военным
Музыкант появился еще в одном видео, где рассказал, что делает последние шаги как гражданский. Дальше он в кадре показывает свой военный билет и жетон.
Делаю свои последние шаги как гражданский. Дальше – полигон. Дальше моя жизнь изменится. Сказать, что я переживаю это ничего не сказать. Но наступает новый этап. Я официально стал военным, у меня есть свой военный билет. Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я получил свою военную форму,
– сообщил Козловский.
Виталий Козловский – военный: видео
Пресофицер Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитон Старский намекнул, что Виталий Козловский стал в ряды бригады НГУ "Рубеж". Это одна из бригад, входящих в состав Гвардии наступления. Эту информацию подтвердило МВД Украины.
Что вам сказать, друзья. Казаченько слово держит, получил повестку – ушел в армию. Дали АК и отправили на полигон (даже с поезда в Нацгвардию снимать не пришлось),
– поделился Старский.
Козловский и Старский / Фото из фейсбука
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