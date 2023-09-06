Козловский не часто делится фотографиями с военной службы. Недавно он на несколько дней вернулся с фронта в Киев, чтобы выступить на концерте.
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Теперь артист снова на передовой. 5 сентября Виталий Козловский поделился в инстаграмме кадрами, как с собратьями готовит обед посреди лесопосадки.
Виталий Козловский готовит обед на фронте / Фото с его инстаграм-сторис
Военные организовали "полевую" кухню. Они жарили картошку в сковороде на огне. К блюду бойцы добавили мясо и свежие овощи – помидоры с огурцами.
Донбасская корчма или мишлен по-Николаевски (Николаем зовут побратима Козловского – 24 Канал),
– прокомментировал Козловский.
Виталий Козловский показал обед на фронте / Фото с его инстаграм-сторис
Виталий Козловский на фронте: коротко
- Виталий Козловский в июне сообщил, что его мобилизовали. Сначала артист прошел обучение. После этого певец принял присягу и уехал на фронт. Козловский служит в штурмовой бригаде "Рубеж".
- 1 августа Виталий показался в авто – в пути на фронт. В течение нескольких недель он иногда выходил на связь и показывал реалии жизни военных. маленькими соседями – полевыми мышами.
- Артист признавался, что скучает по творчеству и сценой. Но заметил, что иначе он сейчас не может, ведь в его стране война.
- Недавно Виталий Козловский посетил Краматорск и показал железнодорожный вокзал. Речь идет о том месте, куда 8 апреля 2022 прилетела российская "Точка-У". Она убила более 60 человек.