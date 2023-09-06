Козловский не часто делится фотографиями с военной службы. Недавно он на несколько дней вернулся с фронта в Киев, чтобы выступить на концерте.

Не упустите "Сердце кровоточит": Козловский растрогал сеть исполнением песни Скрябина – трогательное видео

Теперь артист снова на передовой. 5 сентября Виталий Козловский поделился в инстаграмме кадрами, как с собратьями готовит обед посреди лесопосадки.



Виталий Козловский готовит обед на фронте / Фото с его инстаграм-сторис

Военные организовали "полевую" кухню. Они жарили картошку в сковороде на огне. К блюду бойцы добавили мясо и свежие овощи – помидоры с огурцами.

Донбасская корчма или мишлен по-Николаевски (Николаем зовут побратима Козловского – 24 Канал),

– прокомментировал Козловский.



Виталий Козловский показал обед на фронте / Фото с его инстаграм-сторис

Виталий Козловский на фронте: коротко