"Это одновременно хорошо и плохо": Козловский показал новое видео с собратьями на передовой
Источник:Виталий Козловский
Мобилизированный Виталий Козловский порадовал поклонников новым видео. В ролике певец заявил, что есть одна вещь на фронте, которая делает одновременно хорошо и плохо для бойцов ВСУ.
Козловский показал кадры в дождь на передовой. Несмотря на то, что он с собратьями полностью промок, певец признался, что давно хотел такой погоды.
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Оказывается, дождь на передовой – это одновременно хорошо и плохо для военных.
Козловский объяснил, что с одной стороны – все сырое, в грязи и блиндаж заливает, а с другой – это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику.
В дождь враг не поднимает своих беспилотников и можно ехать в относительной безопасности. На видео мы смеемся и шутим, потому что до того я сказал, что буду песнями вызывать дождь. Как видите, подействовало,
– пошутил певец.
Он добавил, что уважает и любит своих собратьев.
Виталий Козловский показывает будни на передовой
- В начале лета артиста мобилизовали – он поступил в бригаду "Рубеж". В июле Козловский принял военную присягу и уже через две недели отправился на передовую. Несколько недель назад Виталий опубликовал снятое видео на танке с собратьями.
- После этого Козловского посвятили в артиллеристы. Певец поделился кадрами, как он выстрелил из артиллерии. После этого Виталий прошел особое посвящение.
- Недавно музыкант провел честный "рум-тур" и показал, в каких условиях он живет на фронте. А на днях Виталий записал видео в заброшенной школе вблизи столкновения линии. Там в классе так и осталась надпись "23 февраля", сделанная накануне вторжения.