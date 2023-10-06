Похоже, Козловский продолжает выплачивать долг бывшему продюсеру. Однако звездные коллеги считают, что Кондратюк поступает неправильно.
Интересно "Рум-тур" по блиндажу: Виталий Козловский показал, в каких условиях живет с собратьями на фронте
Сумская раскритиковала Кондратюка
Эту информацию прокомментировала и актриса Ольга Сумская. Она подчеркнула, что так поступать – это позор. Артистка написала гневный пост, на котором разнесла Кондратюка.
Какой страшный позор! Взыскивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны! Кондратюк давно перешел границу в этой теме,
– написала Сумская.
Актриса считала, что бывший продюсер во время войны перестанет забирать деньги у Козловского и простит ему долг. Но этого не случилось.
"Он продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?" – спросила актриса.
Ольга Сумская прокомментировала информацию о Козловском / Скриншот
Реакция сети
Многие поклонники поддержали актрису. Они тоже считают действия Кондратюка постыдными. В то же время нашли и те, кто уверяет, что продюсер поступает справедливо.
"Козловский нарушает авторские права и, защищая нарушения, вы роете яму себе и другим творческим людям. Перед законом все равны… Попробуйте, вложите свои средства в кого-то и потом просто простите", – пишут подписчики.
На эти комментарии Ольга Сумская ответила. Она подчеркнула, что это просто месть и стыд.
Всегда есть пути к пониманию, тем более в этот ужасный период! Зная, что это единственная возможность заработать для человека, тем более военного! Будет ли порядочный человек так поступать? Ужас,
– резко высказалась актриса.
Почему Кондратюк забирает деньги Козловского
- Вадим Лиса узнал, что Игорь Кондратюк забирает часть военной зарплаты певца. Он понимает такие "отношения", но считает, что во время войны продюсер мог вести себя иначе.
- Напомним, что после 9-летнего сотрудничества между артистами возник конфликт. Козловский преждевременно разорвал договор с продюсером, поэтому суд обязал его выплатить бывшему наставнику 9 миллионов гривен.
- В мае эта сумма составляла уже 2 миллиона. Впрочем, по словам Виталия, из-за полномасштабного вторжения трудно накопить такую крупную сумму быстро.
- В то же время Игорь Кондратюк заявил, что не собирается прощать долг артисту даже, несмотря на его мобилизацию Виталия: "Я не собираюсь аннулировать суды, которые были. Это не о милосердии. Это немного другая история. Он сознательно нарушал закон".