Соцсети сегодня изобилуют поздравлениями и благодарностями к защитникам. 24 Канал собрал посты звездного бомонда по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Не упустите Города остановились: как военное командование и украинцы поздравили ВСУ с праздником
Святослав Вакарчук
Музыкант поздравил военных с праздником и показал фото одного из выступлений на передовой.
Не хватает слов, чтобы выразить вам все уважение и благодарность за вашу великую миссию. Но на фронте важна не красота слов, а их искренность. Так что скажу вам откровенно: с праздником! Итого к победе,
– написал Вакарчук.
Виталий Козловский
Артист, который сейчас тоже служит в рядах ВСУ, поздравил с Днем защитников и защитниц.
Сегодня день тех людей, благодаря кому мы удерживаем независимость, благодаря кому мы можем жить, творить, работать и планировать жизнь,
– сказал Козловский.
По его словам, борьба – это тяжелый труд и лучшее поздравление для защитников – это ощущение того, что среди гражданских есть поддержка и крепкий тыл.
Виталий попросил людей в День защитника задонатить, сколько они могут. Певец также посоветовал украинцам в этот день, если они встретят военного, обнять его и поблагодарить.
Козловский поздравил с Днем защитника / Фото с его инстаграм-сторис
"Антитела"
Популярная группа вспомнила павших военных, отдавших жизнь за свободу Украины.
Сегодня мы вспоминаем каждого и каждого, кто отдал самое ценное – свою жизнь за жизнь и будущее целых поколений,
– говорится в сообщении.
Артисты добавили строчки из своей песни:
"Уже сам до подоконника дотянулся,
И наконец папа вернулся
В названиях улиц,
А он ждал дома..."
Наталья Денисенко
Актриса поздравила защитников и защитниц и выразила безграничную благодарность всем, кто приближает нашу жизнь под мирным небом.
Звезда также поделилась фото своего мужа-военного Андрея Фединчика, который сейчас защищает Украину на фронте.
Особые поздравления у меня сегодня будут моему главному защитнику. Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю, что это не только для меня… Горжусь тобой и люблю тебя!
– написала Денисенко.
Наталья добавила, что мечтает, чтобы скорее наступила победа.
Ахтем Сеитаблаев
Украинский режиссер трогательно обратился к защитникам. Он пожелал собратьям и сестрам крепкого здоровья, мирного неба и победы.
А еще – возвращение нашего Крыма. Будьте живы и невредимы. Слава Украине!,
– сказал Сеитаблаев.
Наталья Могилевская
Певица заверила, что мужество и отвага защитников вдохновляют большие дела.
Спасибо и низкий поклон вам за службу и верность Украине! С Днем защитника и защитницы, наши герои,
– написала Могилевская.
Артем Пивоваров
Артист приобщился к поздравлениям. Он показал видео со своего концерта, посетившего военные.
"Ценим и гордимся каждым защитником! Слава Героям", – написал Пивоваров.
Кристина Соловий
Певица написала важные слова для защитников:
Вы – призываете грозы
Вы – курите мосты
Вы – отблеск юности бессмертный
Вы – украинская ярость
По словам Соловий, защитники и защитницы Украины уже 9 лет стоят стеной между свободным миром и злом.
Я буду и дальше продолжать помогать – вам, петь – для вас, без устали проводить благотворительные концерты, собирать средства на оружие и защиту, ведь искренне верю, что огненное слово, укрепленное действием, способное зажечь сердца победы,
– написала Кристина.
Женя Галич
Лидер группы O'Torvald обнародовал видео с приветствием для военных.
С праздником, братья и сестры! Честь служить вместе с вами. Слава Героям! Вечная память погибшим,
– говорится в описании.
Тина Король
Певица поздравила защитников и защитниц с праздником.
Вы – герои настоящего, вы – пример, рискуя каждую минуту ради родины. Вы – вдохновение. Поклон вам и желаю несокрушимой воли и непобедимой надежды. Спасибо за защиту,
– сказала Король.
Тина Кароль поздравила с Днем защитника / Фото с ее инстаграмм-сторис
Сергей Бабкин
Музыкант выразил благодарность каждому, кто защищает нашу независимость и наши земли.
Я очень хочу, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми. Пусть Господь хранит вас. Мы обязательно победим,
– написал Бабкин.
Григорий Решетник
Звездный ведущий написал, что сегодня один из самых значительных и важных дней для нашей страны.
Хочется еще раз низко поклониться и поблагодарить вас, наши Герои! Вы наши учителя: мужества, стойкости, отваги, преданности… Благодаря вам Украина выстояла и поминутно приближается к победе!
– высказался Решетник.
По его словам, защитники и защитницы заслуживают признания, уважения и вечной славы.
Roxolana
Певица тоже поздравила защитников с праздником.
Благодарю вас и кланяюсь перед вашим мужеством! Благодаря таким Героям, как вы, нас точно ждет победа,
– написала Roxolana.
Наталья Карпа
Певица поблагодарила всех военных, защищающих Украину ценой собственного здоровья и жизни.
Пусть Господь оберегает и благословляет все славное украинское войско. С праздником наши родные защитники и защитницы… В нашей семье есть настоящий воин Джеки, ни на секунду не задумывавшийся о своей позиции,
– написала Карпа.
Наталья Карпа поздравила с Днем защитника / Скриншот по ее фейсбуку
Кристина Горняк
Блогерша присоединилась к поздравлениям.
Без вас, наши защитники и защитницы, не было бы нас и нашей Украины! Лично я буду всю жизнь знать, помнить и благодарить вас за защиту меня, моей семьи и моей страны от свирепого врага!,
– написала Горняк.
Она добавила, что военные – лучший народ Украины! Они – титаны.
Джамала, MamaRika, TVORCHI и другие звезды присоединились к поздравлениям с Днем защитника и защитницы Украины.
Знаменитости поздравляют с праздником / Фото с их инстаграм-сторис