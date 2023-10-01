Соцсети сегодня изобилуют поздравлениями и благодарностями к защитникам. 24 Канал собрал посты звездного бомонда по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Не упустите Города остановились: как военное командование и украинцы поздравили ВСУ с праздником

Святослав Вакарчук

Музыкант поздравил военных с праздником и показал фото одного из выступлений на передовой.

Не хватает слов, чтобы выразить вам все уважение и благодарность за вашу великую миссию. Но на фронте важна не красота слов, а их искренность. Так что скажу вам откровенно: с праздником! Итого к победе,

– написал Вакарчук.

Виталий Козловский

Артист, который сейчас тоже служит в рядах ВСУ, поздравил с Днем защитников и защитниц.

Сегодня день тех людей, благодаря кому мы удерживаем независимость, благодаря кому мы можем жить, творить, работать и планировать жизнь,

– сказал Козловский.

По его словам, борьба – это тяжелый труд и лучшее поздравление для защитников – это ощущение того, что среди гражданских есть поддержка и крепкий тыл.

Виталий попросил людей в День защитника задонатить, сколько они могут. Певец также посоветовал украинцам в этот день, если они встретят военного, обнять его и поблагодарить.



Козловский поздравил с Днем защитника / Фото с его инстаграм-сторис

"Антитела"

Популярная группа вспомнила павших военных, отдавших жизнь за свободу Украины.

Сегодня мы вспоминаем каждого и каждого, кто отдал самое ценное – свою жизнь за жизнь и будущее целых поколений,

– говорится в сообщении.

Артисты добавили строчки из своей песни:

"Уже сам до подоконника дотянулся,

И наконец папа вернулся

В названиях улиц,

А он ждал дома..."

Наталья Денисенко

Актриса поздравила защитников и защитниц и выразила безграничную благодарность всем, кто приближает нашу жизнь под мирным небом.

Звезда также поделилась фото своего мужа-военного Андрея Фединчика, который сейчас защищает Украину на фронте.

Особые поздравления у меня сегодня будут моему главному защитнику. Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю, что это не только для меня… Горжусь тобой и люблю тебя!

– написала Денисенко.

Наталья добавила, что мечтает, чтобы скорее наступила победа.

Ахтем Сеитаблаев

Украинский режиссер трогательно обратился к защитникам. Он пожелал собратьям и сестрам крепкого здоровья, мирного неба и победы.

А еще – возвращение нашего Крыма. Будьте живы и невредимы. Слава Украине!,

– сказал Сеитаблаев.

Наталья Могилевская

Певица заверила, что мужество и отвага защитников вдохновляют большие дела.

Спасибо и низкий поклон вам за службу и верность Украине! С Днем защитника и защитницы, наши герои,

– написала Могилевская.

Артем Пивоваров

Артист приобщился к поздравлениям. Он показал видео со своего концерта, посетившего военные.

"Ценим и гордимся каждым защитником! Слава Героям", – написал Пивоваров.

Кристина Соловий

Певица написала важные слова для защитников:

Вы – призываете грозы

Вы – курите мосты

Вы – отблеск юности бессмертный

Вы – украинская ярость

По словам Соловий, защитники и защитницы Украины уже 9 лет стоят стеной между свободным миром и злом.

Я буду и дальше продолжать помогать – вам, петь – для вас, без устали проводить благотворительные концерты, собирать средства на оружие и защиту, ведь искренне верю, что огненное слово, укрепленное действием, способное зажечь сердца победы,

– написала Кристина.

Женя Галич

Лидер группы O'Torvald обнародовал видео с приветствием для военных.

С праздником, братья и сестры! Честь служить вместе с вами. Слава Героям! Вечная память погибшим,

– говорится в описании.

Тина Король

Певица поздравила защитников и защитниц с праздником.

Вы – герои настоящего, вы – пример, рискуя каждую минуту ради родины. Вы – вдохновение. Поклон вам и желаю несокрушимой воли и непобедимой надежды. Спасибо за защиту,

– сказала Король.



Тина Кароль поздравила с Днем защитника / Фото с ее инстаграмм-сторис

Сергей Бабкин

Музыкант выразил благодарность каждому, кто защищает нашу независимость и наши земли.

Я очень хочу, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми. Пусть Господь хранит вас. Мы обязательно победим,

– написал Бабкин.

Григорий Решетник

Звездный ведущий написал, что сегодня один из самых значительных и важных дней для нашей страны.

Хочется еще раз низко поклониться и поблагодарить вас, наши Герои! Вы наши учителя: мужества, стойкости, отваги, преданности… Благодаря вам Украина выстояла и поминутно приближается к победе!

– высказался Решетник.

По его словам, защитники и защитницы заслуживают признания, уважения и вечной славы.

Roxolana

Певица тоже поздравила защитников с праздником.

Благодарю вас и кланяюсь перед вашим мужеством! Благодаря таким Героям, как вы, нас точно ждет победа,

– написала Roxolana.

Наталья Карпа

Певица поблагодарила всех военных, защищающих Украину ценой собственного здоровья и жизни.

Пусть Господь оберегает и благословляет все славное украинское войско. С праздником наши родные защитники и защитницы… В нашей семье есть настоящий воин Джеки, ни на секунду не задумывавшийся о своей позиции,

– написала Карпа.



Наталья Карпа поздравила с Днем защитника / Скриншот по ее фейсбуку

Кристина Горняк

Блогерша присоединилась к поздравлениям.

Без вас, наши защитники и защитницы, не было бы нас и нашей Украины! Лично я буду всю жизнь знать, помнить и благодарить вас за защиту меня, моей семьи и моей страны от свирепого врага!,

– написала Горняк.

Она добавила, что военные – лучший народ Украины! Они – титаны.

Джамала, MamaRika, TVORCHI и другие звезды присоединились к поздравлениям с Днем защитника и защитницы Украины.

Знаменитости поздравляют с праздником / Фото с их инстаграм-сторис