Многие звезды с началом вторжения взяли в руки оружие и записались в терроборону или ВСУ. 24 Канал выяснил, кто из украинских знаменитостей до сих пор служит на фронте.

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В течение полутора лет войны некоторые певцы вернулись к работе в тылу, чтобы собирать деньги на армию. Однако часть артистов продолжает бороться за свободу на передовой.

Олег Сенцов

Украинский режиссер провел пять лет в российском плену. Так что с началом вторжения он ни на минуту не усомнился перед своим решением и вступил в ряды ВСУ.



Олег Сенцов на передовой / Фото с его фейсбук-страницы

Сейчас Сенцов воюет вблизи Роботино в Запорожской области. Он часто показывает в соцсетях фото и рассказывает, что приходится проходить ему вместе с собратьями.

Недавно нам с группой нужно было оттянуться с наших позиций к югу от Роботиного в тыл. Пройти почти десять километров по дню под постоянной минометкой… Когда я шел, то осознал, что в первый раз преодолеваю пешком маршрут освобожденной за это контрнаступление землей,

– писал Олег.

Добавим, что в конце июня Сенцова был повышен до звания "младший лейтенант".

Даниель Салем

Ресторатор и телеведущий в начале войны отправился в терроборону, а позже – на передовую. Интересно, что Даниэль служил в Бейруте (Ливан) и имеет медицинское образование.



Даниэль Салем на передовой / Фото с его инстаграммы

Салем уже не раз попадал под обстрелы. У него уже была тяжелая контузия, в результате которой частично потерял слух.

А в августе Даниэль опубликовал видео, которое было снято во время ближнего боя с россиянами. Салем работал с пулеметом. В момент, когда он перепрыгивал с оружием в руках, артист упал. К счастью, собратья его сразу же прикрыли.

Виталий Козловский

В начале этого лета певца мобилизовали. Через несколько недель он прошел обучение и отправился на передовую. Козловский часто показывает свою службу в соцсети.

Недавно Виталий получил свой первый опыт работы с артиллерией. Как водится в военных, после первых выстрелов собратья посвятили Козловского в артиллеристы.

А на днях музыкант провел честный "рум-тур" и показал, в каких условиях он живет на фронте.

Александр Ярмак

Рэпер Yarmak вместе с собратьями в начале войны сформировал свое подразделение аэроразведки. В сентябре прошлого года они перешли в ССО (силы специальных операций).

Сейчас Александр Ярмак является командиром подразделения операторов дронов-камикадзе.

Это большая ответственность за жизнь 28 человек, за результаты. По направлению FPV дронов-камикадзе я являюсь компетентным человеком. Главная задача у меня – чтобы мое подразделение наносило врагу максимальный ущерб и дошло до нашего дня победы,

– говорил тогда Yarmak.



Yarmak служит в ВСУ / Фото с его инстаграммы

Кроме того, артист успевает следить и за шоу-бизнесом. Весной он выступал против концерта Светланы Лободы в больнице "Охматдет". В итоге его упразднили, а Yarmak сам организовал сбор для детей.

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Сейчас он является пилотом ударного дрона и выполняет боевые задания на Юге.

Андрей Хливнюк обеспечивает дронами свое подразделение и два экипажа, где командир, а еще участвует в планировании и выполнении боевых миссий.



Андрей Хливнюк на передовой / Фото с его инстаграммы

Интересно, что раньше артист рассказывал, что встречал "адекватных" россиян на линии фронта или в тылу. По его словам, они признают ошибки своей страны и предлагают сразу плюнуть им в лицо.

Дмитрий Дикусар

Артист отправился защищать Украину на фронт после 24 февраля 2022 года. В марте он чуть не погиб от баллистических ракет, его батальон обстреляли россияне.



Дмитрий Дикусар на фронте / Фото с его инстаграммы

Сам танцовщик не рассекречивает, где служит. В общем, Дикусар крайне редко выходит на связь, потому что, по его словам, из-за его службы он не может этого делать. Последний раз Дикусар давал о себе знать в июне этого года, потому что попал в больницу.

Гарик Бирча

Украинский актер и юморист после вторжения вступил в ряды ВСУ. За полтора года войны он поделился лишь несколькими сообщениями и видео в соцсетях.



Гарик Бирча в ВСУ / Фото с его инстаграммы

В апреле 2023 года Гарик Бирча впервые взял отпуск и рассказал о службе. Оказывается, раньше имел звание старшего сержанта, но через год в ВСУ стал главным сержантом.

Алексей Тритоненко

Украинский актер, известный по фильмам "Мирный-21" и "Черный ворон", с начала полномасштабной войны также защищает Украину на передовой. Он уже младший сержант.

Алексей Тритенко рассказывал, что 25 февраля приехал в Ахтем Сеитаблаев и после этого они отправились на фронт. Актер до сих пор служит в ВСУ. Добавим, что в августе этого года защитник даже получил почетное отличие "За верную службу".



Алексей Тритоненко в ВСУ / Фото с его инстаграммы

Отметим, что на фронте часто бывает и музыкант Коля Серга, он поддерживает защитников Артист служит в рядах ВСУ, но является основателем "Культурного десанта" – возит других звезд выступать перед военными.

Раньше на фронте служил и Тарас Тополя. Он бойец 130 батальона, был парамедиком, однако в прошлом году его вместе с другими участниками коллектива вывели из зоны боевых действий. Артисты продолжили борьбу на культурном фронте.

Музыкант Саша Положинский также почти 8 месяцев состоял в составе 47 отдельной механизированной бригады. В июне он вернулся в Киев, где выполняет задачи, полученные от руководства.

И Женя Галич уже несколько месяцев в ротации, его подразделение возобновляется после боев. Однако певец не тратит это время зря – он дает концерты, чтобы помогать войску.

Справка! Мы упомянули не обо всех звездах шоубизнеса. В рядах ВСУ служат многие другие знаменитости – актеры, певцы, танцовщики, которые не говорят об этом на весь мир. Кроме того, многие артисты приобщаются к работе в тылу.