"Такие моменты сейчас бесценны": Виталий Козловский восхитил сеть новым фото с передовой

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в рядах ВСУ, рассекретил, что больше всего ценит на фронте. Артист поделился одним радостным моментом со своего дня.

Козловский, на днях прошедший посвящение в артиллеристы, тронул поклонников новым фото. Снимок он опубликовал в своем инстаграмм-сторис.

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На фото Виталий в военной форме играл с собачкой. Он гладил щенка по животику и улыбался. Похоже, артист очень любит животных.

Козловский намекнул, чтобы поклонники ценили то, что могут наслаждаться относительно спокойной жизнью благодаря военным.

Приятные моменты… Они сейчас бесценны,

– написал музыкант.



Виталий Козловский показал фото с фронта / Скриншот его инстаграм-сторис

Ранее Козловский показал мышок в блиндаже, которые поселились возле артиста. Похоже, что военные берегут и подкармливают лесных грызунов.

Где служит Виталий Козловский