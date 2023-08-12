Выяснилось, что это маленькие мышки. Певец часто выходит на связь с фанами. В прошлый раз он показал фото из войска и признался, что очень скучает по сцене.
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Как Виталий Козловский живет на фронте
Артист показал видео, где видно, что защитники обустроили под землей укрытие с помощью брезента и древесины. Там можно увидеть воду, военную форму и другие вещи защитников. К тому же на входе в блиндаж бригады Козловского живет маленькая полевая мышь.
Живем в блиндаже с маленькими соседями,
– отметил певец.
Виталий Козловский показал в каких условиях живет в армии / Скриншот с инстаграмм-сторис
Кроме того, исполнитель показал свою обувь после выполнения военных задач. Берцы заметно промокли и вымазались в болоте.
Обувь Виталия Козловского с фронта / Скриншот с инстаграмм-сторис
Служба Козловского в ВСУ: главное
- В начале лета артист получил мобилизационную повестку. Затем прошел комиссию и готовился к вызову в воинскую часть.
- Позже певец поступил в бригаду "Рубеж" Гвардии наступления. Так он официально стал военным. Вместе с Виталием во взводе 14 человек из разных уголков Украины.
- Артист публиковал фото и видео с подготовки на полигоне, показывал условия, в которых жил, рассказывал о графике учений и своих впечатлениях. Он не скрывал физической и моральной усталости. И уже 15 июля сообщил, что завершил боевую подготовку.
- 20 июля Виталий Козловский принял военную присягу, а уже через две недели показался с сумками в авто – по дороге к линии фронта.