Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк на своей странице показал новые кадры с фронта. Защитник продемонстрировал работу дронов, на которые донатили украинцы.

К теме "Прекрасный троллинг": Андрей Хливнюк высмеял вокалиста российской группы "Звери" – реакция сети

Андрей Хливнюк показал работу дронов

Хливнюк сообщил, что дрон DJI Mavic 3T обнаружил российские корабли с оккупантами. Дрон Punisher ударил по палаткам захватчиков, которые в то время спали.

Между прочим, вчера 3T, на который вы задонатили, в составе дружественного подразделения обнаружил вражеские корабли с оккупантами на воде. Им вафли. А панишер, на который вы задонатили — дважды шлепнул по спавшим палаткам оккупантов.
– похвастался защитник.


Андрей Хливнюк о работе дронов / Фото из инстаграм-сториз

Как работают дроны по оккупантах: видео

Последнее о звездах в ВСУ

  • Виталий Козловский на днях прошел посвящение в артиллеристы – имел возможность выстрелить из артиллерии. Перед этим певец прошел забавный "обряд" с участием собратьев.
  • Рэпер Yarmak сообщил, что теперь он – руководитель подразделения управления дронами. Защитник будет руководить 28 человеком.
  • Уже в третий раз Александру Положинскому разбили стекло в машине, на этот раз досадная ситуация произошла в Киеве. Из-за того, что ничего не украли, виновных искать не будут.