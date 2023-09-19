Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк на своей странице показал новые кадры с фронта. Защитник продемонстрировал работу дронов, на которые донатили украинцы.

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Андрей Хливнюк показал работу дронов

Хливнюк сообщил, что дрон DJI Mavic 3T обнаружил российские корабли с оккупантами. Дрон Punisher ударил по палаткам захватчиков, которые в то время спали.

Между прочим, вчера 3T, на который вы задонатили, в составе дружественного подразделения обнаружил вражеские корабли с оккупантами на воде. Им вафли. А панишер, на который вы задонатили — дважды шлепнул по спавшим палаткам оккупантов.

– похвастался защитник.



Андрей Хливнюк о работе дронов / Фото из инстаграм-сториз

Как работают дроны по оккупантах: видео

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