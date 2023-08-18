Похоже, певец служит в Донецкой области. На днях Козловский показал поклонникам, в каких условиях живет на фронте.

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Козловский приехал в Краматорск

Музыкант показал поклонникам, как выглядит трагическое место, куда 8 апреля 2022 года прилетела российская "Точка-У", убившая более 60 человек. Кадры он опубликовал в инстаграм-сторис.

Это Краматорский ж/д вокзал. Мурашки по коже. В прошлом году здесь случилось много горя,

– написал Козловский.



Виталий Козловский показал Краматорский вокзал / Скриншот

Справка! В начале лета Козловский получил повестку. Он уже прошел военные учения и принял присягу. Виталий несет службу в бригаде Нацгвардии "Рубеж". Недавно защитник показался в автомобиле – в пути к линии фронта, однако на каком направлении воюет артист – точно неизвестно.

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