Виталий Козловский чуть не погиб на фронте: "Позиции крыли снарядами"
Источник:Виталий Козловский
Украинский певец Виталий Козловский поделился, как однажды почти потерял жизнь на войне, которую Россия начала против Украины.
Известно, что в этом году артист получил повестку и вступил в одну из воинских частей. Теперь мужчина уже несколько месяцев находится на фронте.
Ого Российские СМИ сообщают о гибели Виталия Козловского: реакция артиста
Козловский рассказал о страшном случае на войне
Певец поделился, что это случилось в одну ночь, когда они с четырьмя собратьями находились в блиндаже. Тогда россияне как раз обстреливали их позиции.
Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто-то молился, кто-то закурил, кто-то писал смс своим,
– отметил артист.
Виталий рассказал, что им удалось выжить и встретить утро. Уже на другой день они увидели полностью выжженный лес.
Мыши, которые до этого бегали к нам каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда – в 7 метрах от нашего блиндажа. Но самое главное – все живы. И даже находим в себе силы шутить. Происходящее в голове, когда думаешь, что это уже конец, изменяет сознание навсегда,
– призналась звезда.
Когда вернулся в Киев, певец написал трек на основе этого опыта. По словам Виталия, новую песню "Вокруг" он создал за 1 ночь.
Я посвящаю ее собратьям, вместе с которыми мы почувствовали смерть очень близко,
– добавил Козловский.
Что известно о военной службе Козловского
- В июне певец получил мобилизационную повестку. Артист распространил фотографию, на которой видно, что он заполняет документы в военкомате. Козловский прошел военно-больничную комиссию и ждал вызова в воинскую часть.
- Выяснилось, что Виталий вошел в бригаду Национальной гвардии Украина "Рубеж". Она подчиняется Гвардии наступления. Впоследствии Козловский поделился, как проходит его учеба на полигоне. Мужчина признался, что первые дни боевой подготовки были достаточно сложными.
- В июле артист завершил обучение и официально принял военную присягу. Он опубликовал видео церемонии перед разделением на фронт.
- В августе Козловский с собратьями впервые попал во вражеский обстрел. Певец распространил соответствующее фото в блиндаже.
- В сентябре Виталий прошел посвящение в артиллеристы. Сначала военные дали ему понюхать гильзу после выстрела, затем смазали лицо порохом. После этого собратья ударили Козловского гильзой по ягодицам.
- В октябре артист признался, что покидает бригаду "Рубеж" и переходит в другую воинскую часть. Однако куда именно он не сказал.
- Недавно подруга Виталия Козловского Алина Шаманская сообщала, что однажды певец чуть не погиб на войне. Она добавила, что артист "действительно воюет и рискует жизнью на фронте".