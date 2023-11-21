Виталий Козловский чуть не погиб на фронте: "Позиции крыли снарядами"

Украинский певец Виталий Козловский поделился, как однажды почти потерял жизнь на войне, которую Россия начала против Украины.

Известно, что в этом году артист получил повестку и вступил в одну из воинских частей. Теперь мужчина уже несколько месяцев находится на фронте.

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Козловский рассказал о страшном случае на войне

Певец поделился, что это случилось в одну ночь, когда они с четырьмя собратьями находились в блиндаже. Тогда россияне как раз обстреливали их позиции.

Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто-то молился, кто-то закурил, кто-то писал смс своим,

– отметил артист.

Виталий рассказал, что им удалось выжить и встретить утро. Уже на другой день они увидели полностью выжженный лес.

Мыши, которые до этого бегали к нам каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда – в 7 метрах от нашего блиндажа. Но самое главное – все живы. И даже находим в себе силы шутить. Происходящее в голове, когда думаешь, что это уже конец, изменяет сознание навсегда,

– призналась звезда.

Когда вернулся в Киев, певец написал трек на основе этого опыта. По словам Виталия, новую песню "Вокруг" он создал за 1 ночь.

Я посвящаю ее собратьям, вместе с которыми мы почувствовали смерть очень близко,

– добавил Козловский.

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