Хотя сейчас Виталий перевелся в другое подразделение, однако несколько месяцев он уже находился на передовой, где вместе с другими военными выполнял боевые задания.

К теме Пока не возвращается на сцену: стало известно, куда Виталий Козловский ушел из Нацгвардии

Подруга Козловского рассказала о его службе

Алина Шаманская рассказала, что артист показывал ей видео, которое нельзя видеть широкой аудитории. Также блоггерка подтвердила, что Козловский действительно воюет и рискует жизнью на фронте.

Я видела, как он стреляет. Он сидит в окопах, попадал под обстрел, после которого едва не погиб. Он прощался с жизнью и думал, что это его последний день,

– сказала Шаманская о Козловском.

По словам Шаманской, собратья Виталия были уверены, что он пройдет обучение, а потом будет сидеть в какой-то воинской части, но точно не будет воевать.

Командир, весь батальон, подходили к нему, давили руку и говорили: "Мы не думали, что ты действительно будешь воевать. Думали, что пройдешь учебу и все".

Алина Шаманская о службе Козловского: смотрите видео онлайн

Виталий Козловский и его служба на фронте