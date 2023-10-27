Хотя сейчас Виталий перевелся в другое подразделение, однако несколько месяцев он уже находился на передовой, где вместе с другими военными выполнял боевые задания.
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Подруга Козловского рассказала о его службе
Алина Шаманская рассказала, что артист показывал ей видео, которое нельзя видеть широкой аудитории. Также блоггерка подтвердила, что Козловский действительно воюет и рискует жизнью на фронте.
Я видела, как он стреляет. Он сидит в окопах, попадал под обстрел, после которого едва не погиб. Он прощался с жизнью и думал, что это его последний день,
– сказала Шаманская о Козловском.
По словам Шаманской, собратья Виталия были уверены, что он пройдет обучение, а потом будет сидеть в какой-то воинской части, но точно не будет воевать.
Командир, весь батальон, подходили к нему, давили руку и говорили: "Мы не думали, что ты действительно будешь воевать. Думали, что пройдешь учебу и все".
Алина Шаманская о службе Козловского: смотрите видео онлайн
Виталий Козловский и его служба на фронте
- В начале лета Козловский получил повестку. После этого он прошел военные учения и был зачислен в бригаду "Рубеж", входящую в состав Нацгвардии.
- Военную присягу Виталий принял 20 июля, а в сентябре состоялось его посвящение в артиллеристы.
- Все это время Козловский находился недалеко от линии столкновения. Вместе с собратьями выполнял боевые задания, показывал, в каких условиях живут наши защитники на передовой.
- Недавно стало известно, что артист больше не служит в Нацгвардии. Поклонники предполагали, что он возвращается на сцену, однако пиар-директор Юлия Бакуменко опровергла это. По ее словам, Козловский будет оставаться военнослужащим до конца войны, прямо сейчас по приказу командования его перевели в другое подразделение.