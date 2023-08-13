Певец и защитник Виталий Козловский несет службу в бригаде Нацгвардии "Рубеж". Он часто делится с поклонниками своими военными буднями.

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Виталий Козловский показал кадры с фронта

Музыкант опубликовал новое видео по передовой. Он показал себя взволнованным в авто во время поездки.

За последнее время я пережил большой (мягко говоря) спектр эмоций… Спасибо Богу, что мы живы,

– высказался Виталий Козловский.

Певец не сообщил, что именно случилось, но испугал сеть. Вероятно, он с собратьями мог попасть под обстрел. Следующим Виталий опубликовал фото в блиндаже.

"Спасибо вам, дорогие люди, за ваши молитвы", – написал защитник.



Новые кадры от Козловского / Фото с инстаграм-сториз

Раньше Виталий Козловский признавался, что не мечтал о жизни на фронте. Он добавлял, что очень соскучился по выступлениям на сцене. Но сейчас артист "не может по-другому".

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