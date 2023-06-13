Мобилизация в Украине продолжается: украинский певец Виталий Козловский получил повестку. Он сообщил об этом на своей странице – опубликовал фото из военкомата.

К слову Даниэль Салем показал, как помогал эвакуировать украинцев из Херсона: щемящее видео

Виталий Козловский получил повестку

"Вот и ко мне пришла повестка", – лаконично прокомментировал кадр артист.


Виталий Козловский получил повестку / Фото из инстаграма Виталия Козловского

Поклонники певца в комментариях разделились мысленно – кто-то считает, что Виталий Козловский сделал фото для пиара.

  • "Вы что действительно думаете, что он будет мобилизован? Не смешите";
  • "Получить еще не значит уйти, пиар";

Другие поддерживают артиста, некоторые считают, что ему лучше продолжать петь.

  • "Такие люди нужны стране для лечения души песнями. Каждому нужно воевать на своем фронте. Оставайтесь с нами";
  • "Все будет хорошо, верю Вы искренний и не подведете. С Богом, берегите себя. Такие певцы и такие голоса должны звучать";
  • "Береги себя! Обнимаю крепко и всем сердцем люблю!";
  • "Пусть высшие силы вас оберегают";
  • "Люди чего вы такие злые. Правда, не правда ли, это на его совести. Вы за себя отвечайте, а не за кого-то".
  • Заметим, что недавно Виталий Козловский рассказывал, что его мать в Италии не имеет устойчивой позиции по поводу российского вторжения. Она "зашевелилась" только тогда, когда муж сестры Козловского получил повестку.
  • Мать просила "отмазать" его от службы, но Виталий жестко отказал и заверил, что и себя отмазывать не собирается, если повестка придет. "Я так же пойду", – говорил музыкант.