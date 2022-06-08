Виктор Павлик показал фото маленького сына, очень похожего на него в детстве

15 июня Михаилу Павлику исполнится год. Звездный папаша обнародовал коллаж, в котором показал фото сыночка и себя в детстве. Видно, что папа и сын очень похожи.

Долгое время Михасик вместе с матерью находился в Израиле. Недавно они вернулись в Киев, где сейчас вместе с Виктором. Звездный отец невероятно счастлив, что снова может быть рядом с сыном.

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Павлик показал коллаж из детских фото сына и своих

Виктор Павлик сравнил фото маленького сына со своим фото, сделанным в таком же возрасте, как сейчас Михасик. Видно, что мальчик очень похож на звездного отца.

"Без слов", – коротко написал музыкант под коллажем.



Сын Виктора Павлика и сам артист в детстве / Фото из инстаграмма Павлика

В комментариях подписчики отмечают схожесть Виктора и Михасика.

"Папин ребенок!"

"Как две капли воды!"

"Маленькая папина копия!"

"Как же они похожи!"

"Одно лицо!"

Отметим, пока жена Виктора – Екатерина вместе с сыном находилась в Израиле, он гастролировал по Украине с концертами для наших защитников. Звездная мамочка давно планировала поездку в Израиль, ведь там живет ее сестра. Планы сменила война, однако Екатерина все-таки решила не отменять это путешествие. А также это была возможность оградить сына от войны. Более месяца девушка была за границей и теперь вернулась, поскольку не может ставить жизнь на паузу и финансово продолжительное время удерживать себя в Европе. Сейчас занимается подготовкой празднования дня рождения сына.

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