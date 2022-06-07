С начала полномасштабной войны Джамала усиленно гастролировала по разным странам Европы и была в США. За все время ей удалось собрать более 90 миллионов евро в помощь ВСУ и украинцам-переселенцам. Это один из самых больших финансовых показателей среди тех, которые удалось собрать украинским артистам.

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Однако в первые недели войны, перейдя румынскую границу и добравшись до Турции, Джа оставила своих сыновей в Стамбуле под опеку сестры. Муж артистки остался в Украине по закону о военном положении – с ним она не виделась с начала войны. Сейчас артистка наконец-то воссоединилась с детьми.

Обычная радость впервые за три месяца выйти на прогулку с детьми в центр Стамбула. Показать им город. Ощущение будто из прошлой жизни. Без лишних слов,

– написала Джамала в сети.

На снимках можно увидеть, как мальчики выросли за это время. Они гуляли по центру города и побывали в знаменитом Софийском соборе (Ая-София). Даже для прогулки Джамала выбрала красноречивую белую футболку с сине-желтым флагом, а также подвеску на шее с украинским трезубцем.



Джамала с сыновьями у мечети / Фото из инстаграмма артистки



Джамала с младшим сыном Селимом-Гираем / Фото из инстаграмма



Эмир-Рахман и Селим-Гирай в Ая-Софии / Фото из инстаграмма



Джамала приехала в Стамбул / Фото с инстаграмма