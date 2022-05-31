Жена украинского певца Виктора Павлика больше месяца жила в Израиле. Но на днях она вернулась в Украину.
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Екатерина Репяхова и Виктор Павлик вернулись в Украину
Блогерша накануне встретилась с мужем в Германии. Он приехал в Германию, чтобы дать концерт в Берлине. Уже после него звездные супруги вместе отправились в Украину.
Екатерина Репяхова сняла трогательное видео, в котором показала кадры с польско-украинской границы и объятия с мужем. Она не сдержала слез, когда уехала в родную страну.
Как жена Виктора Павлика возвращалась в Украину: смотрите видео
Также она показала фото по возвращению в инстаграм-сториз. В настоящее время звездная семья поселилась в гостинице вблизи Львова. Впоследствии они планируют поехать в Теребовлю.
Екатерина Репяхова вернулась в Украину / Фото с инстаграм-сториз
Почитатели жены Виктора Павлика признаются, что они чувствовали при возвращении домой, поздравляют с возвращением и делятся впечатлениями от ролика:
- "До слез. Аж мурашки по телу";
- "Ура!";
- "С возвращением домой";
- "Наконец-то дома. Миша – красавчик. Такой милый ребенок, всегда любуюсь им, маленький позитивчик";
- "До слез. Берегите себя";
- "С возвращением";
- "Это прекрасное чувство, когда возвращаешься домой. Пусть она кончится и все у нас будет хорошо";
- "Приветствую на родной земле";
- "Плачу вместе с вами. Такие же эмоции были, когда мы с сыном вернулись домой. Как же хочется обнять вас и всех, кто скучает по дому! Верим, скоро все вернутся домой. Берегите себя".