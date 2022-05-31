Первая леди призналась, что во время войны дети находятся вместе с ней. Елена рада, что удалось обустроить быт, никуда не ехать и не расставаться с детьми. Хотя мужа Зеленская видит редко, он постоянно находится на работе. Об этом первая леди рассказала в эфире телемарафона.

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Елена Зеленская о поступлении дочери в ВУЗ

Старшая дочь Зеленских в этом году заканчивает школу. И этот важный этап в ее жизни пришелся на сложный этап для жизни президентской семьи и всей страны. В предыдущие два года выпускники не могли отпраздновать окончание школы из-за пандемии коронавируса, а в этом году в их жизнь пришла война.

Выпускного не будет, школу заканчиваем дистанционно. Но поступать Александра будет в Украине. Она это решила еще до войны, ничего менять не хочет. Составит мультимедийный тест, сейчас к нему готовится. Понятно, что мы все хотим, чтобы она поступила, но не давим на нее,

– рассказала Елена.



Елена Зеленская с дочерью / Фото из инстаграмма первой леди

Звездная мамочка счастлива, что дочь решила продолжить учебу в Украине, поскольку сейчас не хотела бы расставаться с ней. Зеленская не давит на Александру по поводу выбора профессии и высшего учебного заведения. Однако не рассекречивает, какую специальность для себя избрала дочь президента. Первая леди лишь отметила, что это гуманитарное направление, а детали все узнают позже. Сейчас дочь просит маму рассказывать, где и на кого будет учиться.

Обратите внимание! В этом году ВНО отменили из-за невозможности полноценно провести тестирование. Однако выпускники будут сдавать мультипредметный онлайнтест. Он будет содержать 60 заданий и занять 80 минут. Тест будет содержать задания по украинскому языку, математике и истории Украины. Первый этап регистрации на тест начался 20 мая. Как зарегистрироваться – узнайте по ссылке.