В Израиле живет сестра Екатерины, потому девушка отправилась туда. Эта поездка планировалась еще до войны, но из-за вторжения России пришлось отложить путешествие. Несколько недель назад Репяхова уехала туда с мамой и сыном.

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Репяхова скучает по Виктору Павлику

Ранее девушка рассказывала, что приехала в Израиль до мая. Независимо от того, какая будет ситуация в Украине, Екатерина вместе с сыном вернется домой. Там их ждет Виктор Павлик. В видео, которое распространила блоггерша, она показала, как прощалась с любимым перед отъездом. Также на нем видно трогательное отношение Виктора к сыну.

Месяц без папочки… Мы никогда в жизни не расставались так долго. Миша так повзрослел за этот месяц. Как много семей развела война… Но мы достойно выстоим испытания, потому что мы – украинцы!

– подчеркнула Екатерина Репяхова.

Как Екатерина Репяхова прощалась с любимым: смотрите видео онлайн

Отметим, многие украинские женщины с детьми, несмотря на войну, остаются в Украине. Они не решаются покинуть мужчин, которые встают на защиту родной страны. Среди них есть и много известных звездных мамочек. Кто из знаменитостей не покинул Украину – узнайте по ссылке.