Фотографии на личной странице в инстаграмме опубликовал фотограф Мишан Гарриман, снимавший Меган Маркл во время беременности.
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Это была такая привилегия отпраздновать первый день рождения Лилибет с моей и ее семьей! Радость и аквагрим вокруг,
– написал фотограф под снимками.
На первом кадре маленькая Лилибет изображена сама, сидя на траве. Рыжеволосая красавица позировала в красивом голубом платье, с белым бантиком на голове. Девочка мило улыбалась. Она очень похожа на своего папу – принца Гарри.
Дочь принца Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграмма Мишана Гарримана
На втором снимке Меган Маркл держала дочь на руках. Меган одета в повседневную одежду, без макияжа, волосы распустила. А Лилибет была в шортах и блузке.
Меган Маркл с дочерью / Фото из инстаграмма Мишана Гарримана
Королева Елизавета II познакомилась с внучкой Лилибет
- Со 2 по 5 июня в Лондоне происходили торжества по случаю празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.
- Принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми – Арчи и Лилибет прилетели из США в Лондон, чтобы поздравить королеву.
- Именно в эти дни Ее Величество впервые увидело внучку, родившуюся в прошлом году в Соединенных Штатах Америки.
- Знакомство произошло во время частного застолья в Виндзорском замке, на которое Елизавета II пригласила родственников 2 июня после военного парада Trooping the Colour.
- Фотографий этой встречи и празднования дня рождения маленькой Лилибет нет. Ранее СМИ сообщали, что праздник состоится во Фрогмор-коттедже, где раньше жили Меган и Гарри.
- Также супруги не планировали никаких фото или торжеств с праздника. Во время поездки в Великобританию пара стремилась быть скромнее, чтобы не омрачить Елизавета II и 70-летие ее правления.
- Во время визита Меган Маркл только один раз появлялись на публике – они посетили благодарственную службу в соборе Святого Павла, которая состоялась 3 июня.