Украинский телеведущий Владимир Остапчук признавался, что не может связаться с детьми из-за бывшей жены. Поэтому он поздравил дочь с днем рождения на личной странице в инстаграмме.

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Владимир Остапчук поздравил дочь с 9-летием

Телеведущий опубликовал трогательное сообщение и показал забавные фото с дочерью Эмилией. Ей исполнилось 9 лет.

Эмилия, солнышко мое, сегодня тебе уже 9. Я пишу тебе это сообщение, потому что знаю – ты когда-нибудь его обязательно прочтешь. Спасибо, что однажды явилась в моей жизни и перевернула его полностью. Спасибо, что выбрала меня как своего папу и дала возможность открыть новые грани любви,

– написал Владимир Остапчук.

Шоумен в приветствии упомянул о бывшей жене, которая не позволяет ему связаться с дочерью и сыном.

"Будь такой же принцессой и ангелочком, как ты всегда была. И взрывным праздником, и светлячком ночью. Я знаю, что ты ждала мое личное поздравление или звонок сегодня. Но ты уже взрослая и должна знать – я не имею такой возможности, извини, мама не позволяет, ни поздравить, ни даже тебе дозвониться, хотя я пытаюсь с тобой поговорить каждый вечер…".

Главное, что вы с братиком сейчас в безопасности, хоть и в тысячах километрах от дома. Мы обязательно все навернем. Сейчас главное – чтобы мы скорее победили, а потом – ты вернешься в мирный Киев, и я крепко-крепко тебя обниму…

– завершил приветствие Остапчук.



Владимир Остапчук с дочерью / Фото из инстаграма Владимира Остапчука

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