Семья украинского музыканта Виктора Павлика вернулась в Украину. По дороге в Киев артист вместе с женой и сыном заехал в маму, которая живет в Теребовле Тернопольской области.
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Екатерина Репьяхова показала сходство между внуком и бабушкой
Бабушка Александра за долгое время снова увидела внучка. Она заметила, что Миша подрос с последней встречи.
Екатерина Репьяхова сделала фото Виктора Павлика с его матерью и сыном. На фотографиях заметно сходство не только музыканта с мамочкой, но и внучка с бабушкой.
Как можно быть такими похожими,
– подписала кадр жена певца.
Виктор Павлик с семьей / Фото с инстаграм-сториз
Семья Виктора Павлика вернулась в Украину
- Екатерина Репяхова с сыном около двух месяцев провела в Израиле, гостя в сестры. Однако, как и обещала, позже решила возвращаться в Украину. Блогерша объясняла, что не хочет пересиживать войну за границей. Она хочет адаптироваться к ситуации в стране, жить полноценной жизнью и платить налоги для восстановления экономики.
- В конце мая жена Виктора Павлика улетела в Германию. Перелет был спокойным, но непростым: "На паспортном контроле в Германии с нами парень общался не очень хорошо. Нам реально "везет" с мамой на таких. В подробности вдаваться не буду. Но он не верил, что мы возвращаемся в Украину в войну. Думал, что приехали жить в Германию из Израиля".
- Тем не менее Екатерина Репяхова встретилась с мужем в Ганновере. После того, как музыкант отыграл концерт в Берлине, семья уехала в Украину. Для блогера возвращение домой было очень эмоциональным и трогательным. Она показала особенное видео, в которое вложила кадры из поездки.